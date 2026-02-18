قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عراقجي يغادر جنيف متوجّهًا إلى ايران بعد انتهاء المفاوضات النووية
المفروض يقدّموا استقالاتهم .. رضا عبدالعال ينتقد إدارة الزمالك
قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر
تامر أمين يُشيد بمُبادرة «الجبهة الوطنية»: أكبر فعالية في التكافل الإنساني قبل رمضان |فيديو
سجل الآن واحصل على تدريب عالمي من «هارفارد» في مجالات القيادات والتقنيات
ميراث الزوج .. حكم قضائي سعودي يُنصف مصرية ويمنحها مليارًا و800 ألف جنيه
الخسارة قبل الصفارة.. «الغندور» يُعلّق على هزيمة الزمالك
«شبانة»: «توروب» يُقر بأزمة الهجوم في الأهلي ويبحث عن حلول عاجلة
رئيس الجبهة: انتهت الانتخابات ودورنا المجتمعي بدأ.. مليون كرتونة ودواجن مُدعمة بـ75 جنيهًا بالمحافظات
عودة الأجواء شديدة البرودة .. طقس أول أسبوع في شهر رمضان
«لمسة إنسانية في رمضان».. محمود شعراوي: الجبهة الوطنية يخطط لتمكين المصريين بعيدًا عن الدعم المؤقت
جريمة الدقهلية.. 3 أشخاص يلقون مُحامية من شُرفة المنزل بسبب خلافات الميراث
«بداية جديدة».. أمين عام «الجبهة»: أطلقنا مليون كرتونة و5.500 طن دواجن وعُمرة لـ1000 مواطن في رمضان|فيديو

عبد الرحمن سرحان

أكد المستشار محمد عمران، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن مبادرة «بداية جديدة» تمثل أول تحرك مجتمعي واسع للحزب للوقوف إلى جانب الشعب المصري، عبر تقديم مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، بمشاركة ودعم عدد كبير من رجال الأعمال داخل الحزب وخارجه، إلى جانب نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ وأمناء المحافظات.

وأوضح عمران أن المبادرة تأتي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتشمل طرح 5,500 طن من الدواجن بسعر 75 جنيهًا، وتوفير اللحوم بسعر 200 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن فارق الأسعار تتحمله الحزب في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، على أن يتم التوزيع في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف، خلال كلمته في حفل إطلاق المبادرة، أن «بداية جديدة» لا تقتصر على الدعم الغذائي فقط، بل تمتد لتنظيم 1,000 رحلة عمرة خلال العشر الأواخر من رمضان، بمشاركة عدد من رجال الأعمال، دعمًا لقيم التكافل المجتمعي وتعزيزًا للتضامن مع الأسر الأكثر احتياجًا.

ودعا “عمران” مختلف القوى الوطنية إلى المشاركة في المبادرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق أثر مجتمعي أكبر على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحزب يضع خدمة المواطن في صدارة أولوياته.

حزب الجبهة الوطنية الجبهة الوطنية المستشار محمد عمران مبادرة «بداية جديدة النواب

قبل 20 عامًا من ظهور الأعراض .. اختبار دم يكشف عن مرض الزهايمر

يجري حاليًا اختبار مجموعة جديدة من تحاليل الدم للكشف المبكر عن مرض ألزهايمر قبل ظهور الأعراض بسنوات طويلة
مسلسل سوا سوا الحلقة 1.. إلغاء عقد قران هدى المفتي وأحمد مالك ومحاولة قتل حسني شتا

احمد مالك وهدي المفتي
الممنوعون من التمر فى رمضان .. 7 أشخاص يتعرضون لمضاعفات خطيرة

التمر فى رمضان
طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة.. مقرمشة وكريمي

طريقة عمل الكنافة بالقشطة الكدابة
