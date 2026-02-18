«بداية جديدة».. أمين عام «الجبهة»: أطلقنا مليون كرتونة و5.500 طن دواجن وعُمرة لـ1000 مواطن في رمضان|فيديو

أكد المستشار محمد عمران، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن مبادرة «بداية جديدة» تمثل أول تحرك مجتمعي واسع للحزب للوقوف إلى جانب الشعب المصري، عبر تقديم مليون كرتونة مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية، بمشاركة ودعم عدد كبير من رجال الأعمال داخل الحزب وخارجه، إلى جانب نواب الحزب في مجلسي النواب والشيوخ وأمناء المحافظات.

وأوضح عمران أن المبادرة تأتي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتشمل طرح 5,500 طن من الدواجن بسعر 75 جنيهًا، وتوفير اللحوم بسعر 200 جنيه للكيلو، مؤكدًا أن فارق الأسعار تتحمله الحزب في إطار تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، على أن يتم التوزيع في جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف، خلال كلمته في حفل إطلاق المبادرة، أن «بداية جديدة» لا تقتصر على الدعم الغذائي فقط، بل تمتد لتنظيم 1,000 رحلة عمرة خلال العشر الأواخر من رمضان، بمشاركة عدد من رجال الأعمال، دعمًا لقيم التكافل المجتمعي وتعزيزًا للتضامن مع الأسر الأكثر احتياجًا.

ودعا “عمران” مختلف القوى الوطنية إلى المشاركة في المبادرة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق أثر مجتمعي أكبر على أرض الواقع، مؤكدًا أن الحزب يضع خدمة المواطن في صدارة أولوياته.