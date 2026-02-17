1000 رحلة عمرة و5500 طن دواجن.. عمران: مبادرة الجبهة الوطنية مستمرة طوال العام| فيديو

قال محمد عمران، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إن مبادرة الحزب لدعم المصريين خلال شهر رمضان المبارك تأتي في إطار التزامه الراسخ بمساندة الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين.

وأوضح عمران، خلال كلمته في حفل إطلاق مبادرة توزيع مليون كرتونة مواد غذائية بمناسبة شهر رمضان، أن المبادرة تتضمن توفير 5500 طن من الدواجن بسعر 75 جنيهًا للفرخة، إلى جانب طرح لحوم بإجمالي 2 مليون طن بسعر 200 جنيه للكيلو، بما يسهم في إتاحة السلع الأساسية بأسعار مخفضة للأسر الأولى بالرعاية.

المبادرة لا تقتصر على الدعم الغذائي فقط

وأضاف أن المبادرة لا تقتصر على الدعم الغذائي فقط، بل تشمل كذلك تنظيم 1000 رحلة عمرة خلال العشر الأواخر من رمضان، بمشاركة نخبة من رجال الأعمال، تأكيدًا على أهمية التكافل المجتمعي وتكاتف الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص لدعم الأسر المستحقة.

وشدد أمين عام الحزب على أن المبادرة تمثل نموذجًا عمليًا لتعزيز روح المسؤولية المشتركة والعمل الخيري والتنموي، مؤكدًا أن هذا التحرك لن يكون موسميًا أو مرتبطًا بفترة زمنية محددة، بل سيمتد على مدار العام في إطار رؤية مستدامة لدعم المواطنين.

ودعا عمران جميع القوى الوطنية إلى الانضمام والمشاركة في المبادرة، بما يسهم في توسيع نطاق الاستفادة وتعظيم الأثر الإيجابي على أرض الواقع، وترسيخ قيم التضامن والتكافل داخل المجتمع.