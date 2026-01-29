من هو محمد عمران الأمين العام لـ حزب الجبهة الوطنية الجديد؟

أصدر حزب الجبهة الوطنية قرارًا بتكليف النائب محمد عاطف عمران شريف بتولي مهام أمين عام الحزب، خلفًا لمحمد مرزوق القصير، الذي تقدم باعتذار رسمي عن الاستمرار في منصبه.

وجاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم (40) لسنة 1977 الخاص بنظام الأحزاب السياسية، والنظام الأساسي للحزب ولائحته الداخلية، حيث نص على مباشرة الأمين العام الجديد لكافة الاختصاصات المخولة له وفقًا للائحة النظام الأساسي.

وتضمن القرار إخطار لجنة شؤون الأحزاب بالتكليف الجديد، والعمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع نشره على الصفحة الرسمية للحزب.

وأكد الحزب أن القرار يأتي في إطار إعادة تنظيم الهيكل الإداري وتعزيز القيادات التنفيذية خلال المرحلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، يُعد محمد عاطف عمران شريف من الكوادر السياسية الشابة البارزة داخل حزب الجبهة الوطنية، ومن مؤسسي الحزب.

كما شغل منصب أمين شباب الحزب، وله إسهامات واضحة في دعم العمل الحزبي والشبابي خلال السنوات الماضية، فضلًا عن مشاركته في عدد من المبادرات الوطنية الهادفة لتعزيز المشاركة السياسية للشباب.

وعُيّن عمران بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوًا بمجلس الشيوخ، ويشغل حاليًا منصب رئيس لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالمجلس.