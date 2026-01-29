أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس تزور جناح الرقابة الإدارية بمعرض القاهرة للكتاب

في إطار تعزيز الوعي الوطني ونشر ثقافة النزاهة والشفافية بين الشباب الجامعي، نظّمت أسرة “طلاب من أجل مصر” بجامعة عين شمس زيارة ميدانية لوفد من الطلاب إلى جناح هيئة الرقابة الإدارية ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، المقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وجاءت الزيارة تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبإشراف وتنسيق إداري من الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

وفي إطار حرص قطاع التعليم والطلاب على دعم الأنشطة الطلابية الهادفة التي تسهم في بناء وعي الشباب بالقضايا الوطنية، وتعزيز مشاركتهم الإيجابية في جهود التنمية الشاملة، وهدفت الزيارة إلى تعريف الطلاب بالدور الحيوي لهيئة الرقابة الإدارية في دعم جهود الدولة لمكافحة الفساد وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة.

كما اطلع الطلاب على أحدث الإصدارات والمواد التوعوية التي تقدمها الهيئة للجمهور، والتي تسهم في رفع الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المال العام وتعزيز قيم الانتماء والمسؤولية الوطنية.

وخلال الجولة، استمع الطلاب إلى شرح تفصيلي من ممثلي الهيئة حول اختصاصاتها المختلفة وآليات عملها، إلى جانب التعرف على المبادرات الوطنية التي تنفذها بالتعاون مع مؤسسات الدولة، في إطار تحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة، مؤكدين أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز روح المشاركة الإيجابية في بناء الوطن.