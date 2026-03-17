الحماية المدنية تسيطر على حريق أعلى سطح عقار في الأزبكية دون إصابات

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق اندلع أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة الأزبكية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بنشوب حريق أعلى سطح عقار بشارع كامل صدقي، بمنطقة بين الحارات بدائرة قسم شرطة الأزبكية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ للتعامل مع الحريق.

حريق الأزبكية

وبالفحص تبين أن الحريق نشب في كراتين تحتوي على مواد تُستخدم في صناعة الحلويات أعلى سطح عقار مكوّن من طابقين، ما أدى إلى امتداد النيران إلى غرفة سكنية مساحتها نحو 25 مترًا أعلى سطح العقار المجاور المكوّن من 3 طوابق.

ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل، كما تمكنت من منع امتداد النيران إلى باقي العقارات المجاورة.

وأكدت المعاينة عدم وجود مصابين أو محتجزين جراء الحريق، فيما تواصل القوات تنفيذ أعمال التبريد في موقع الحريق لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة