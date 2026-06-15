أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات يروون أسباب تفوقهم وأمنياتهم المستقبلية

أعلنت المحافظات نتائج الشهادة الإعدادية الأزهرية، و فرحة الأهالي بالنجاح والتفوق وتهنئة الجميع بالنجاح والتوفيق وامنيات الطلاب لمستقبلهم وما يريدون..

5 طالبات يحصلن على المركز الأول بالشهادة الإعدادية الأزهرية

أعلنت منطقة جنوب سيناء الأزهرية أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 1447هـ / 2026م، للشعبتين «المبصرين» و«المكفوفين»، عقب اعتماد النتيجة من قطاع المعاهد الأزهرية.

وجاء المركز الأول مكرر من نصيب خمس طالبات حصلن على 509 درجات بنسبة 99.8%، وهن: ريماس محمد متولي قاسم، بمعهد فتيات طور سيناء النموذجي، وسارة أيمن عبد الله، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، وسامية سامح إبراهيم محمد، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، وعائشة أحمد الشربيني أيوب، بمعهد فتيات الطور النموذجي، ومريهان محمد أحمد عبد

، بمعهد فتيات الطور النموذجي.

وحصلت ثلاث طالبات على المركز الثاني مكرر بمجموع 508 درجات، بنسبة 99.6%، وهن: جهاد النجار آدم سعيد، ورقية محمد عزت إبراهيم، وسما هشام عبد الإله.

وجاءت الطالبة رحيق أبو الفتوح فتحي في المركز الثالث بمجموع 507 درجات، بنسبة 99.4%، فيما تقاسم المركز الرابع أربعة طلاب وطالبات بمجموع 506 درجات، بنسبة 99.2%، وهم: زكريا محمد السعيد شعبان، بمعهد بنين الطور النموذجي، ومريم مصطفى أحمد جاد، بمعهد فتيات الطور النموذجي، ومريم أحمد محمد أبو المعاطي، بمعهد فتيات الطور الإعدادي، وياسمين أشرف عبد المهدي، بمعهد فتيات أبو زنيمة الإعدادي.

وفي شعبة المكفوفين، حصدت الطالبة حنين عادل أحمد محمد المركز الأول بمجموع 427 درجة، بنسبة 90.9%.

وهنأ الدكتور مصطفى نجيب محمود، مدير عام منطقة جنوب سيناء الأزهرية، الطلاب الأوائل وجميع الناجحين وأسرهم، مشيدًا بما حققوه من نتائج متميزة تعكس جدية الطلاب وجهود المعلمين وأولياء الأمور، ومتمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح في المراحل التعليمية المقبلة.

وكان قطاع المعاهد الأزهرية التابع لـالأزهر الشريف قد أعلن نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، عقب اعتمادها من الشيخ أيمن عبد الغني، وسط حالة من الفرحة بين الطلاب وأسرهم بعد إعلان النتائج وأسماء الأوائل على مستوى الازهر بجنوب سيناء.

المركز الأول للشهادة الاعدادية الأزهرية للمكفوفين بالغربية

شهدت منطقة العجيزي بطنطا بمحافظة الغربية استمرار حالة من الفرحة والسعادة بين صفوف الأسر والعائلات عقب شيوع نبأ حصول الطالب عبد الشافي محمد علي المركز الأول للشهادة الاعدادية الأزهرية للمكفوفين عقب إعلان نتيجة رسميا وتهنئة محافظ الغربية له ولافراد أسرته وتفوقه دراسيا خلال الآونة الأخيرة .

اجواء فرحة وسعادة

"الحمد لله حفظ القرآن الكريم هو سر تفوقي وابويا وامي هم سندي في الحياة منذ صغري" بتلك الكلمات أعرب الطالب عبد الشافي الاول بالشهادة الإعدادية الأزهرية بالغربية عن سعادته لافتا بقوله "تعبي وسهر الايام والليالي كان ثمرة الفرحة والبهجة علي قلوب ووجوه أفراد أسرتي وزملائي وجيراني " .

أمنية الأهل

في المقابل أعربا والدي الطالب المتفوق بالغربية عن سعادتهما باحتضانه وإطلاق الزغاريد وتوزيع الحلوي علي الجيران مشيرين أنهما فور علمهما بنجاحه وتفوقه دراسيا سجدا معا إلي الله شكرا وعرفانا.

ووجّه اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، التهنئة إلى أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026م، معربًا عن فخره واعتزازه بما حققوه من تفوق مشرف يعكس قيمة العلم والاجتهاد.

تهنئة محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الأزهر الشريف سيظل منارة العلم وقلعة الوسطية والاعتدال، ومصدرًا رئيسيًا لإعداد أجيال قادرة على الجمع بين العلم والدين، مشيرًا إلى أن ما حققه الطلاب من أبناء الأزهر، سواء من المبصرين أو المكفوفين، يجسد قوة الإرادة والإصرار على النجاح رغم كل التحديات.

الاهتمام بالمتفوقين

وأضاف أن محافظة الغربية تولي اهتمامًا كبيرًا بالمتفوقين في مختلف المراحل التعليمية، وتعمل على دعمهم ورعايتهم باعتبارهم الثروة الحقيقية للمستقبل، مؤكدًا أن الاستثمار في الإنسان هو أساس بناء الجمهورية الجديدة.

الثاني على مستوى محافظه الدقهلية

أكد الطالب محمد عبد الرحمن الحاصل على المركز الثاني على مستوى محافظه الدقهلية فى الشهادة الاعداديه الازهريه وابن قرية اويش الحجر بمركز المنصوره انه كان يتوقع الحصول على احد المراكز الاولى حيث انه اجتهد وكان يذاكر بشكل مكثف خاصه قبل الامتحان بوقت قصير.

وقال أن فضيله الشيخ مصباح العريف مدير الاداره المركزيه لمنطقه الدقهليه الازهرية هو من ابلغه بتفوقه وبالنتيجة.

وأضاف أن دراسته الأزهرية كانت برغبته رغم ان والده وعائلته خريجى الأزهر الا ان حبه وحفظه للقران الكريم ساعده على ذلك متمنيا ان يكلل الله مجهوده بالتفوق بالثانية الازهريه ودخول كليه الطب.

فيما قال والده والذى يعمل مدرسا ازهريا ان محمد وهو ابنه الاكبر منذ صغره وهو متفوق وكان متوقع له ان نحصل المركز الاول رغم ان الفارق بسيط بينه وبين الاول متمنيا ان يكلل الله مسيرته حتى يحقق حلمه بالالتحاق بكليه الطب مشيرا الى انه سيهديه محمولا مميزا هديه لنجاحه خاصه انه لم يستخدم المحمول طول فتره الدراسة مؤكدا ان استخدام الطلاب للمحمول كثيرا دون الرقابه يؤثر بنتيجه سلبيه عليها.