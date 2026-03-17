كأس مصر| بيراميدز يبحث عن العبور.. وبتروجت يحلم بمفاجأة

يستضيف نادي بيراميدز نظيره نادي بتروجت في التاسعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس مصر، في مواجهة قوية يسعى خلالها الفريقان إلى تحقيق الفوز، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وتقام المباراة بنظام خروج المغلوب؛ إذ يتعين فوز أحد الفريقين لحسم بطاقة العبور، وفي حال انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل؛ يتم اللجوء إلى وقت إضافي، ثم ركلات الترجيح إذا استمر التعادل.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد حدد مواعيد الأدوار المتبقية من البطولة، حيث تقرر إقامة مباراة نصف النهائي يوم 3 أبريل المقبل، والتي ستجمع بين نادي إنبي والفائز من مواجهة بيراميدز وبتروجت، على استاد بتروسبورت في الخامسة مساءً.

كما تقرر إقامة المباراة النهائية يوم 10 مايو المقبل على استاد القاهرة الدولي في تمام الثامنة والنصف مساءً.

ويدخل بيراميدز مواجهة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق نتيجة إيجابية خارج ملعبه بالتعادل 1-1 أمام الجيش الملكي المغربي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في المباراة التي أقيمت بمدينة الرباط.

ومن المنتظر أن يجري المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش بعض التعديلات على تشكيل الفريق، مع منح الفرصة لعدد من اللاعبين البدلاء، من أجل إراحة العناصر الأساسية التي خاضت المباراة الأفريقية الأخيرة، خاصة مع اقتراب لقاء الإياب المقرر يوم 21 من الشهر الجاري على استاد الدفاع الجوي.

