إحالة مالك مكتب توريدات للجنايات لاتهامه بالتزوير في محرر شقة سكنية

أحال المحامي العام الأول لنيابة شمال الجيزة الكلية مالك مكتب توريدات إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالتزوير في محرر رسمي لبيع شقة سكنيه أكثر من مرة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريق المساعدة مع موظف عام حسن النية موظف مكتب توثيق قصر النيل في ارتكاب تزوير في محرر رسمي الخاص بالدعوي مدني كلي جنوب القاهرة، وذلك يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة - وحال كونه المختص بتحريره - بأن مثل أمام الموظف الأخير وأدلي ببيانات مغايرة للحقيقة بقيامه بالبيع والصلح والتنازل للنفس والغير عن الوحدة السكنية في بشارع أبو الغداء - الزمالك قصر النيل - القاهرة، بموجب التوكيل توثيق العبور والصادر حكم بتزويره فضبط المحرر على هذا الأساس فتمت الجريمة بناءً على تلك المساعدة وصدر الحكم في الدعوي المتقدم بيانها علي غير الحقيقة، وذلك علي النحو المبين بالأوراق.