سامح شكري: دول الخليج تمتلك قدرات دفاعية.. وتمارس سياسة ضبط النفس.. فيديو

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن وقف الحرب وإنهاء الأعمال العدائية من شأنهما رفع الأعباء المرتبطة بأزمة الطاقة الحالية وارتفاع أسعار الوقود.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إنه قد يكون هناك جهد يُبذل من قبل بعض الدول للتعامل مع قضية إغلاق أو عدم وجود الحركة المعتادة لبواخر الطاقة في مضيق هرمز.

وأضاف أن الأمر في الحقيقة تكتنفه الكثير من التحديات، مشيرًا إلى أن دول الخليج تمارس سياسة ضبط النفس وتمتلك القدرة الدفاعية لديها.

وأشار إلى أن هذا التعامل الحكيم وعدم الانجرار نحو توسيع رقعة الأزمة والأعمال العسكرية يعد أمرًا يطمئن إلى عدم الانزلاق إلى ما قد يأتي بأضرار أكبر على الدول العربية الشقيقة.