سامح شكري: مصر تقف كتفًا إلى كتف مع الدول العربية لحماية الأمن القومي العربي

أكد السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن مصر جزء من هذا الأمن القومي العربي وتقف كتفًا إلى كتف بجانب الدول الشقيقة والأمن القومي العربي.

وقال السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» إن الرئيس أكد على عدم الانجرار في مغامرات تضر الشعوب العربية، وهذه الأحداث تعزز من التضامن العربي وتفعيل الآليات للحفاظ على الأمن القومي العربي.



وأضاف السفير سامح شكري، وزير الخارجية السابق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن هناك أفكارًا عديدة طُرحت عن التضامن العربي، والأحداث الحالية تعزز ضرورة تفعيل آليات التضامن العربي، موضحًا أن هناك تحديات كبيرة بشأن مضيق هرمز في وقت تمارس فيه دول الخليج ضبط النفس.

وأشار إلى أن جولة وزير الخارجية في دول الخليج جاءت في وقت صعب جاءت بتكليف من الرئيس السيسي وتعتبر تأكيد عملي ومادي لتضامن مصر مع أشقائها العرب والحفاظ على الأمن العربي، وهناك اتصالات مستمرة من أجل التهدئة في المنطقة.

وتابع: موازين القوى تتغير في المنطقة، وهناك توسع من جانب إسرائيل خارج الحدود، وإسرائيل على الأرض في جنوب لبنان، وهذا استمرار للمنهج التوسعي العدائي بالنسبة لإسرائيل.

وأوضح أن القدرات الإيرانية يتم استهدافها من إسرائيل وأمريكا، وهناك مخاطر لارتفاع رقعة الصراع العسكري، لكن دائمًا موقف مصر هو ضرورة إعمال الحكمة والتعامل مع الأمور باتزان.

واختتم أن الأمم المتحدة تحت ضغط شديد، ومجلس الأمن كذلك، ومجلس الأمن لم يستطع وقف الحرب والعدوان على غزة.