الفنانة إيمان أيوب تكشف كواليس استبعادها من عمل فني بعد التصوير



كشفت الفنانة إيمان أيوب عن جانب من كواليس مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها لم تتعرض لما وصفته بـ«الخذلان» من زملائها في الوسط الفني، لأنها بطبيعتها لا تضع توقعات كبيرة في الآخرين، ولا تعتمد على أحد للحصول على فرص عمل.

وأوضحت إيمان أيوب خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، أنها لا تلجأ إلى طلب الأدوار أو السعي وراء المجاملات المهنية، قائلة إنها لم تعتد يومًا على الاتصال بزملائها أو المنتجين لطلب المشاركة في عمل فني، مؤكدة أن ما يأتيها من أدوار يكون بناءً على ترشيحات العمل فقط.

وفي سياق حديثها، أشارت إلى أنها تعرضت في بعض الأحيان لمواقف صعبة خلال مسيرتها، من بينها استبعادها من أعمال فنية بعد بدء التصوير، وهو ما كان يمثل مفاجأة صادمة لها في بعض الأحيان.

وأضافت أن من أبرز هذه الوقائع ما حدث خلال مشاركتها في مسلسل النهر والتماسيح من إخراج أحمد السبعاوي، حيث كانت تشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانة صفاء أبو السعود، وقد استعدت للدور بشكل كامل واشترت الملابس والإكسسوارات الخاصة بالشخصية.



وأوضحت أنها فوجئت باستبعادها من العمل رغم بدء التصوير، خاصة أنها كانت مرتبطة في الوقت نفسه بتصوير مسلسل العشق والدم، وهو ما منعها من تغيير شكلها بما يتناسب مع متطلبات الدور الجديد.



وأشارت إيمان أيوب إلى أنها تواصلت حينها مع رئيس شركة صوت القاهرة في ذلك الوقت محمد زكي، الذي تعامل مع الأمر باحترافية كبيرة، وقرر إعادة الأمور إلى نصابها، وهو ما مكنها من العودة مجددًا لاستكمال مشاركتها في العمل.



وأكدت الفنانة أن هذه الواقعة كانت بمثابة انتصار معنوي لها، لكنها في الوقت نفسه تعكس طبيعة الوسط الفني، حيث يكون لكل مخرج أو منتج مجموعة من الفنانين الذين يفضل العمل معهم.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما أزعجها في تلك الواقعة لم يكن مجرد الاستبعاد، بل الظروف التي حدثت فيها، خاصة بعد التحضيرات الكبيرة التي قامت بها للدور، معتبرة أن احترام جهد الفنان أمر ضروري في أي عمل فني.



