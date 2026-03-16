الفنانة إيمان أيوب تكشف كواليس استبعادها من عمل فني بعد التصوير

كشفت الفنانة إيمان أيوب عن جانب من كواليس مسيرتها الفنية، مؤكدة أنها لم تتعرض لما وصفته بـ«الخذلان» من زملائها في الوسط الفني، لأنها بطبيعتها لا تضع توقعات كبيرة في الآخرين، ولا تعتمد على أحد للحصول على فرص عمل.

وأوضحت إيمان أيوب خلال حوارها في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم،  أنها لا تلجأ إلى طلب الأدوار أو السعي وراء المجاملات المهنية، قائلة إنها لم تعتد يومًا على الاتصال بزملائها أو المنتجين لطلب المشاركة في عمل فني، مؤكدة أن ما يأتيها من أدوار يكون بناءً على ترشيحات العمل فقط.

وفي سياق حديثها، أشارت إلى أنها تعرضت في بعض الأحيان لمواقف صعبة خلال مسيرتها، من بينها استبعادها من أعمال فنية بعد بدء التصوير، وهو ما كان يمثل مفاجأة صادمة لها في بعض الأحيان.

وأضافت أن من أبرز هذه الوقائع ما حدث خلال مشاركتها في مسلسل النهر والتماسيح من إخراج أحمد السبعاوي، حيث كانت تشارك في بطولة العمل إلى جانب الفنانة صفاء أبو السعود، وقد استعدت للدور بشكل كامل واشترت الملابس والإكسسوارات الخاصة بالشخصية.


وأوضحت أنها فوجئت باستبعادها من العمل رغم بدء التصوير، خاصة أنها كانت مرتبطة في الوقت نفسه بتصوير مسلسل العشق والدم، وهو ما منعها من تغيير شكلها بما يتناسب مع متطلبات الدور الجديد.


وأشارت إيمان أيوب إلى أنها تواصلت حينها مع رئيس شركة صوت القاهرة في ذلك الوقت محمد زكي، الذي تعامل مع الأمر باحترافية كبيرة، وقرر إعادة الأمور إلى نصابها، وهو ما مكنها من العودة مجددًا لاستكمال مشاركتها في العمل.


وأكدت الفنانة أن هذه الواقعة كانت بمثابة انتصار معنوي لها، لكنها في الوقت نفسه تعكس طبيعة الوسط الفني، حيث يكون لكل مخرج أو منتج مجموعة من الفنانين الذين يفضل العمل معهم.
واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ما أزعجها في تلك الواقعة لم يكن مجرد الاستبعاد، بل الظروف التي حدثت فيها، خاصة بعد التحضيرات الكبيرة التي قامت بها للدور، معتبرة أن احترام جهد الفنان أمر ضروري في أي عمل فني.


 

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

سامح شكري: دول الخليج تمتلك قدرات دفاعية.. وتمارس سياسة ضبط النفس.. فيديو

أحمد موسى يعلن أسماء الفائزين في مسابقة نورانيات قرآنية.. 10 رابحين

سامح شكري : الحرب في غزة كشفت تحديات كبيرة لمنظومة العدالة الدولية

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

