أبناء النجوم سلاف فواخرجي وسماح أنور وعلي الحجار يخطفون الأنظار فى المناسبات والحفلات

حرص عدد من النجوم على الظهور فى المناسبات العامة والحفلات بصحبة أولادهم ليخطفون الأنظار منهم ولعل من أبرز هؤلاء الفنانة سلاف فواخرجي التى حرصت على اصطحاب أولادها وزوجها فى ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما فى ظهور نادر لهم ونرصد فى التقرير التالى أبرز هؤلاء النجوم الذين خطفوا الأنظار بصحبة أولادهم.

أبناء سلاف فواخرجي

سلاف فواخرجي

خطفت النجمة السورية سولاف فواخرجي الأنظار خلال حضورها حفل ختام مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، وتم تكريمها تقديرًا لمسيرتها الفنية الحافلة ومشاركتها فى المهرجان كعضو لجنة تحيكم.

وظهرت سلاف فواخرجي بإطلالة أنيقة، لكنها لم تكن وحدها محط الاهتمام، إذ شاركها هذه اللحظة الخاصة أبناؤها، الذين رافقوها على السجادة الحمراء وفي لحظات التكريم، ما أضفى طابعًا عائليًا دافئًا على المشهد. وتفاعل الحضور بشكل كبير مع هذه اللفتة، حيث بدت مشاعر الفخر والاعتزاز واضحة على أبنائها وهم يشاهدون والدتهم تكرم على إنجازاتها الفنية.ابناء

أبناء عمرو دياب

عمرو دياب

أحيا الفنان عمرو دياب، حفل غنائي ساهر ليلة أمس الجمعة 1 مايو بالجامعة الأمريكية في القاهرة، بحضور جماهيري كبير حمل لافتة كامل العدد.

ظهر عمرو دياب، خلال الحفل بإطلالة كاجوال سوداء اللون، مرتديا بنطال جينز وقميص مفتوح وتحته تيشيرت، وقدم باقة من أروع أغانيه للجمهور منها: (ناقصاك القعدة، اكتر واكتر، راجع، زي ما انتي، قمرين، إلا حبيبي، يتعلموا، نور العين، راجع، يهمك في ايه، قصاد عيني) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.

ابن سماح أنور

سماح أنور

بينما خطف أدهم، نجل سماح أنور، الأنظار خلال ظهوره الأول في مناسبة عامة، حيث رافق والدته أثناء تكريمها بجائزة الريادة السينمائية ضمن نفس المهرجان، في لقطة لاقت تفاعلًا كبيرًا من الحضور والمتابعين.

ابنة علي الحجار

ابنة علي الحجار

بينما ابنة الفنان علي الحجار خطفت الأنظار إليها بطريقة سلبية بعد مهاجمتها لوالدها وأنهم لم يصرف عليها ولا يرعاها مما تسبب ذلك فى حالة من الجدل الواسع والهجوم الكبير على الفنان علي الحجار.