محافظ الغربية: رفع 350 طن مخلفات والتعامل مع 9 بؤر بـ7 مراكز ومدن

واصل اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، متابعة أعمال الحملة المكبرة لرفع تراكمات المخلفات والقضاء على بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من مراكز ومدن المحافظة، والتي شملت أحياء ثان طنطا، وأول المحلة، إلى جانب مراكز طنطا وزفتى والسنطة وكفر الزيات وبسيون وكفر الزيات وذلك في إطار خطة عاجلة تستهدف رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، واستعادة الانضباط بالشوارع، وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة للمواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت جهود الحملة عن رفع إجمالي 350 طنًا من المخلفات والقمامة المتراكمة، من خلال التعامل مع 9 بؤر تجمع للقمامة، حيث تم الانتهاء من إزالة 4 بؤر إزالة كلية بالكامل، إلى جانب تنفيذ إزالة جزئية لـ5 بؤر أخرى، مع استمرار الدفع بالمعدات وفرق العمل لاستكمال رفع أي تراكمات متبقية، في تحرك تنفيذي مكثف يعكس إصرار المحافظة على إنهاء هذا الملف الحيوي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رفع تلال واكوام القمامة

وأكد محافظ الغربية أن الأجهزة التنفيذية تواصل العمل على مدار الساعة من خلال المعدات الثقيلة وسيارات النقل وفرق النظافة لرفع المخلفات أولًا بأول، مع المتابعة اليومية الدقيقة لمنع عودة أي تجمعات عشوائية من جديد، مشددًا على أن الحفاظ على نظافة الشارع وتحسين البيئة مسؤولية مستمرة لا تتوقف.

انتشار سيارات رفع القمامة

وأضاف المحافظ أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملاتها الموسعة بكافة المراكز والمدن والقرى ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء النهائي على بؤر القمامة التاريخية، والارتقاء بالمظهر الحضاري، وتوفير بيئة صحية تليق بأهالي الغربية، مؤكدًا أن ملف النظافة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي ويحظى بمتابعة ميدانية مستمرة.