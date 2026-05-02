رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بعد منشور “فيفا” المتداول.. هل يتم إلغاء الهبوط في الدوري المصري؟

أحمد أيمن

حسم الاتحاد المصري لكرة القدم حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا بشأن ما تردد عن وجود موافقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» على إلغاء الهبوط في الدوري المصري.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن بطولة الدوري المصري الممتاز تقام بنظام المرحلتين، حيث لُعبت المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، وتم تقسيم الفرق بعد ذلك إلى مجموعتين.

المجموعة الأولى مجموعة التتويج التي تضم الفرق المتنافسة على اللقب والمراكز المؤهلة للبطولات القارية بعدد 7 فرق، والثانية هي مجموعة الهبوط التى تنافس على البقاء في الدوري وتضم 14 فريقا إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري 

عزز وادي دجلة صدارته لجدول ترتيب مجموعة الهبوط في الدوري المصري الممتاز بعد الجولة الجولة السابعة.

فيما يتزيل الترتيب كل من الإسماعيلي وفاركو وحرس الحدود وكهرباء الإسماعيلية، وهي الفرق المهددة بالهبوط حال إنهائهم الدوري في المراكز الأربعة الأخيرة.

وفيما يلي ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري المصري:

1- وادي دجلة 44 نقطة

2- البنك الأهلي 39 نقطة 

3-  زد 39 نقطة

4- الجونة 38 نقطة

5- بتروجت 34 نقطة

6- مودرن سبورت 31 نقطة

7-  طلائع الجيش 30 نقطة 

8- غزل المحلة 29 نقطة

9- المقاولون 28 نقطة 

10- الاتحاد السكندري 28 نقطة

11- كهرباء الإسماعيلية 23 نقطة

12-حرس الحدود 21 نقطة  

13- فاركو 20 نقطة

14- الإسماعيلي 17 نقطة

حقيقة إلغاء الهبوط بالدوري المصري 

بحسب الاتحاد المصري لكرة القدم، فإن كل ما تم تداوله بشأن إلغاء الهبوط في الدوري المصري هذا الموسم، لا أساس له من الصحة.

وأوضح الاتحاد، في بيان رسمي، أن الخطاب المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنسوب إلى «فيفا» بخصوص إلغاء الهبوط لموسمين متتاليين، هو خطاب مزيف تمامًا، ولم يصدر عن أي جهة رسمية، مشددًا على أنه لم يتم توجيه أي مخاطبات إلى الاتحاد الدولي بهذا الخصوص. 

وجاء هذا التوضيح بعد حالة واسعة من الجدل داخل الوسط الرياضي، عقب تداول مستند يُزعم أنه يحدد موقف «فيفا» من إلغاء الهبوط، ويشير إلى إمكانية تطبيق القرار لفترة ممتدة، وهو ما دفع اتحاد الكرة إلى التدخل سريعًا لنفي تلك المزاعم وقطع الطريق أمام انتشار الشائعات.

وأكد الاتحاد أن نظام الصعود والهبوط يُعد أحد الركائز الأساسية في تنظيم مسابقات كرة القدم حول العالم، إذ يضمن مبدأ التنافس وتكافؤ الفرص بين الأندية، وهو ما تحرص عليه لوائح «فيفا» بشكل واضح وصارم. 

كما أوضح أن أي استثناء من هذا النظام لا يكون إلا في ظروف قهرية للغاية، مثل الأزمات الكبرى أو الكوارث، ويكون بشكل مؤقت ولموسم واحد فقط، وليس قاعدة عامة أو مستمرة. 

وأشار البيان إلى أن الاتحاد لم يناقش من الأساس فكرة إلغاء الهبوط في الموسم الحالي، ولم تُدرج ضمن أجندة الاجتماعات أو الخطط التنظيمية الخاصة بالمسابقات، مؤكدًا التزامه الكامل بتطبيق اللوائح المعمول بها محليًا ودوليًا.

كما دعت الجبلاية الجماهير ووسائل الإعلام إلى ضرورة تحري الدقة قبل تداول أي أخبار، وعدم الانسياق وراء مستندات غير موثقة يتم نشرها عبر منصات التواصل، لما قد تسببه من بلبلة في الشارع الرياضي.

ويأتي هذا الجدل في ظل قرار سابق شهده الدوري المصري بإلغاء الهبوط بشكل استثنائي، ما أدى إلى زيادة عدد الفرق المشاركة، قبل أن يتم التأكيد لاحقًا على عودة النظام الطبيعي وهبوط عدد من الأندية بنهاية الموسم الحالي، في إطار إعادة تنظيم المسابقة. 

برج الحمل حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. بداية لتوازن جديد في حياتك

برج الثور حظك اليوم السبت 2 مايو 2026..لا تسمح لمشاعرك القديمة التحكم في قراراتك الحالي

برج الجوزاء حظك اليوم السبت 2 مايو 2026.. سرعة أفكارك تدفعك إلى التشتت

