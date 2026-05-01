الأهلي بالطاقم الأحمر بالكامل أمام الزمالك بقمة الدوري المصري | شاهد

شارك الإعلامي أمير هشام صوراً لطاقم لاعبي النادي الأهلي عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك ، حيث يرتدي الفريق الأحمر طاقمه الأحمر بالكامل.





ويخوض الفريقان المباراة وسط منافسة قوية على صدارة جدول الترتيب، حيث يتصدر الزمالك الدوري برصيد 50 نقطة من 23 مباراة، بعدما حقق 15 فوزاً و5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، مسجلاً 37 هدفاً واستقبلت شباكه 14 هدفاً.

في المقابل، يحتل الأهلي المركز الثالث برصيد 44 نقطة من نفس عدد المباريات، بعد تحقيقه 12 انتصاراً و8 تعادلات و3 هزائم، مع تسجيل 36 هدفاً واستقبال 24 هدفاً.

تترقب جماهير الكرة المصرية المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك، والمقرر إقامتها مساء الجمعة المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة التتويج ببطولة الدوري الممتاز لموسم 2025-2026.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك والأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً، حيث تُنقل المباراة عبر قناة «أون سبورت»، بصوت المعلق أيمن الكاشف عبر القناة الصوتية الأولى، ومؤمن حسن عبر القناة الصوتية الثانية.

كما تُذاع مباراة الزمالك والأهلي في القمة رقم 132 عبر قناة «أون سبورت ماكس» بتعليق بلال علام على القناة الصوتية الأولى، ومحمد الكواليني على القناة الصوتية الثانية.



ويحضر مباراة الأهلي والزمالك 40 ألف مشجع من الفريقين، وتم تحديد أعداد الجماهير المسموح لها بحضور المباراة، وفقًا لتوزيع المدرجات على النحو التالي: «الدرجة الثالثة: 16 ألفا و500 مشجع، الدرجة الثانية: 2000 مشجع، الدرجة الأولى: 1000 مشجع، المقصورة: 500 مشجع».