الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
كيف يُحسم الدوري المصري إذا تساوى الأهلي والزمالك وبيراميدز في عدد النقاط؟

حمزة شعيب

اشتعل الصراع على لقب الدوري المصري الممتاز في موسم 2025-2026، عقب نتائج مباريات اليوم الجمعة، التي شهدت مواجهات قوية في مجموعة التتويج، أبرزها قمة الزمالك والأهلي، إلى جانب لقاء بيراميدز وإنبي.

واستضاف استاد القاهرة الدولي مواجهة القمة بين الأهلي والزمالك ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الحسم، حيث نجح الأهلي في تحقيق فوز كبير بثلاثية نظيفة، ليشعل المنافسة على اللقب في الأمتار الأخيرة من المسابقة.

وفي مباراة أخرى ضمن نفس الجولة، حقق بيراميدز انتصارًا مهمًا على حساب إنبي بنتيجة 3-2، ليواصل الضغط بقوة على صدارة الترتيب.

ورغم خسارته في القمة، يواصل الزمالك تصدر جدول الدوري برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، فيما يأتي الأهلي في المركز الثالث برصيد 47 نقطة.

ومع تبقي جولتين فقط على نهاية المسابقة، تظل كافة الاحتمالات واردة، إذ قد يتساوى الثلاثي في عدد النقاط. ففي حال فوز الزمالك وبيراميدز في مباراة واحدة وخسارتهما الأخرى، سيصل كل منهما إلى 53 نقطة، بينما يمكن للأهلي معادلة نفس الرصيد حال تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين.

وتُحسم هوية بطل الدوري في حال التساوي وفقًا لعدة معايير، تبدأ بالمواجهات المباشرة بين الفرق المتساوية، ثم فارق الأهداف في تلك المواجهات، يليها عدد الأهداف المسجلة، ثم الأهداف خارج الأرض. وفي حال استمرار التعادل، يتم اللجوء إلى فارق الأهداف العام، ثم عدد الأهداف المسجلة طوال الموسم، وبعدها معيار اللعب النظيف، وأخيرًا القرعة إذا استمر التساوي.

وبذلك، تدخل المنافسة على اللقب مراحلها الأكثر إثارة، في ظل تقارب النقاط واشتداد الصراع بين كبار الدوري.

الزمالك الأهلي بيراميدز

