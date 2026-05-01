ماتش للنسيان .. دويدار ينتقد أداء الزمالك بعد ثلاثية الأهلي

علق أحمد دويدار، نجم الكرة المصرية السابق، على فوز النادي الأهلي الكبير على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

وكتب دويدار عبر حسابه على فيسبوك قائلًا:"حذّرت قبل الماتش من مشاركة فتوح وعبدالله السعيد في وسط الملعب، لأنهم هيكونوا نقطة ضعف. وقلت إن المباراة مصيرية للاعبي الأهلي وهتحدد مستقبلهم. ده أسوأ ماتش لنادي الزمالك خلال الموسم الحالي، وأفضل مباراة للأهلي هذا الموسم. الأهلي النهاردة يستحق الفوز عن جدارة واستحقاق، ولسه الدوري في الملعب. بن شرقي ومصطفى شوبير نجوم المباراة"

وأضاف:"ماتش للنسيان للجهاز الفني، ولازم تتعلم من أخطائك يا كابتن معتمد. واللاعبين لازم تفوقوا كلكم، لأن الناس مش هتفتكر غير النهايات. وإحنا كلنا هنشجع لحد آخر نفس، ولسه كل حاجة في إيدينا، وإن شاء الله الدوري زملكاوي."

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولاتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.