مصطفى شعبان يواصل التربع على قائمة المشاهدات بعد عرض الحلقة 27 من مسلسل درش

واصل مسلسل «درش» تصدره قوائم التريند عقب عرض الحلقة السابعة والعشرين ، حيث تصدر هاشتاج "#مسلسل_درش" و"#مصطفي_شعبان" قائمة الأكثر تداولًا عبر منصتي «إكس» و«فيسبوك»، كما جاء ضمن الكلمات الأعلى بحثًا على «جوجل»، في تأكيد جديد على اتساع قاعدته الجماهيرية والزخم الكبير الذي يصاحبه منذ انطلاقه.



وشهدت الحلقة السابعة والعشرين مفاجأة مثيرة، حيث اتفقت حسنة "سهر الصايغ" مع الدكتورة على إجراء تحليل لـ "درش" مصطفى شعبان.



وأعرب "درش" عن قلقه من أن يكون الكشف صادمًا له، قائلاً: «أنا الدكتورة دي شاكك إني أعرفها، مش عايزك تتفاجئ إنها ممكن تكون في نهاية الكشف إنها مراتك». لترد حسنة مطمئنة: «لا يا حبيبي، مش هتفاجأ لأنها مراتك فعلاً.



الحلقة أثارت تفاعلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أشاد الجمهور بالأداء المتقن لمصطفى شعبان، مؤكدين قدرته على تجسيد شخصيات مركبة ومتباينة كل موسم، مع ثبات حضوره الطاغي على الشاشة. كما نال الحوار المكثف والحبكة المحكمة إشادات كبيرة، خاصة مع تسارع وتيرة الأحداث.



ويواصل العمل حصد الإشادات الجماهيرية والنقدية، وسط تأكيدات بأن المسلسل يعكس حالة من النضج في الكتابة والإخراج، ويقدم محتوى دراميًا متجددًا يواكب تطلعات المشاهدين.



المسلسل من تأليف محمود حجاج، وإخراج أحمد خالد أمين، وإنتاج سينرجي، ويُعرض حصريًا على شبكة «أون» في تمام الساعة 8:30 مساءً.