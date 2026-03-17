عبد المنعم سعيد: المنطقة تواجه صراعات مركبة ومشروعين متنافسين يهددان الاستقرار الإقليمي

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، الكاتب والمفكر السياسي، إن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة معقدة واستثنائية في ظل تزامن عدد من الحروب والصراعات في الوقت نفسه، ما يجعل الوضع الإقليمي أكثر صعوبة وتعقيدًا مقارنة بالمراحل السابقة.



وأوضح "سعيد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، أن المنطقة تشهد حاليًا عدة بؤر توتر، من بينها الهجوم الإسرائيلي على جنوب لبنان إلى جانب استمرار عدد من الحروب الأهلية التي نتجت عن تداعيات ما عُرف بـالربيع العربي، مشيرًا إلى أن مفهوم الحرب في هذه المنطقة يرتبط باستراتيجيات وصراعات ممتدة في رقعة جغرافية تتواجد مصر في قلبها.



وأضاف أن المنطقة شهدت ما يمكن وصفه بـ"الحرب الخليجية الرابعة"، لافتًا إلى أن طبيعة الصراع الحالي ربما تكون من أصعب أشكاله، نظرًا لتشابك المصالح الإقليمية والدولية وتعدد أطراف النزاع.



وأكد على ضرورة متابعة تطورات الساحات الداخلية في كل من الولايات المتحدة وإيران وإسرائيل، لما لها من تأثير مباشر على الأوضاع في المنطقة العربية وتوازناتها السياسية والأمنية.

ولفت إلى أن دول الخليج أكدت في أكثر من مناسبة عدم السماح باستخدام أراضيها لشن هجمات ضد إيران، مشيرًا إلى أن الضربات التي طالت إيران جاءت من القوات الأمريكية وليس من أراضي تلك الدول.



واختتم سعيد تصريحاته بالإشارة إلى أن المنطقة باتت أمام مشروعين متنافسين؛ أحدهما إسرائيلي والآخر إيراني، معتبرًا أن كليهما يسهم في تعقيد المشهد الإقليمي، خاصة في ظل دعم جماعات وميليشيات مسلحة كان لها تأثيرات سلبية على استقرار دول مثل لبنان.