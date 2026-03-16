الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

محمد غالي

يبحث عدد كبير من المواطنون عن اسعار الذهب الان في مصر، والتي يحرص عليها الكثير من الراغبين في شراء الذهب، واقتناء المشغولات الذهبية، والتي تعد استثمار طويل الاجل.

والسبائك الذهبيه يقبل عليها الكثير لما لها من قدره علي حفظ القيمة المالية، خاصة مع الاوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة.

ويتابع المستثمرين وحبي شراء المشغولات الذهبية، اسعار المعدن الاصفر علي رئسها  السبائك والاعيرة الذهبيه كعيار ٢٤ و ٢١ و١٨، بالاضافة الي الاونصة والجنية الذهب.
والمتابعة تاتي لمعرفة أفضل وقت للبيع أو الشراء، خاصة مع حالة التقلب التي يشهدها الاقتصاد علي مستوي العالم.

عيار 24: سعر البيع 8,400 جنيه، سعر الشراء 8,345 جنيه.

عيار 21: سعر البيع 7,350 جنيه، سعر الشراء 7,300 جنيه.

عيار 18: سعر البيع 6,300 جنيه، سعر الشراء 6,255 جنيه.

عيار 14: سعر البيع 4,900 جنيه، سعر الشراء 4,865 جنيه.

الجنيه الذهب: سعر البيع 58,800 جنيه، سعر الشراء 58,400 جنيه.

الأونصة بالجنيه: سعر البيع 261,270 جنيه، سعر الشراء 259,490 جنيه.

الأونصة بالدولار: 5,025.13 دولار.

أسعار الذهب أمس في مصر

العيار  سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24  8,470 جنيه  8,390 جنيه
عيار 21  7,410 جنيه  7,340 جنيه
عيار 18  6,350 جنيه  6,290 جنيه
عيار 14  4,940 جنيه  4,895 جنيه
الجنيه الذهب  59,280 جنيه  58,720 جنيه
الأونصة بالجنيه  263,400 جنيه  260,915 جنيه
الأونصة بالدولار  5,019.58 دولار.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

يتراوح متوسط قيمة المصنعية والدمغة في محال الصاغة في مصر ما بين 150 و 300 جنيه للقطعة في المتوسط، وقد تختلف من محل إلى اخر بحسب نوع المشغولات الذهبية والعيار الذهبي.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب


فعندما يرتفع الطلب مع قلة المعروض تميل الأسعار إلى الزيادة، بينما يؤدي انخفاض الطلب أو زيادة الإنتاج إلى تراجع الأسعار.

ويؤدي خفض أسعار الفائدة غالبا إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، وهو ما يدعم ارتفاع قيمته في الأسواق.

