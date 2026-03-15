الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سعر الذهب في مصر اليوم .. عيار 21 يفوق التوقعات

محمد غالي

يحرص كثير من المواطنين على متابعة التغيرات اليومية في أسعار الذهب، لمعرفة التوقيت الأنسب للبيع أو الشراء، خاصة مع التقلبات التي تطرأ على السوق بين الحين والآخر.

سعر الذهب الان في مصر

ويبحث عدد كبير من المواطنين خلال هذه الفترة عما إذا كان الوقت مناسبا لشراء الذهب أم الانتظار، في ظل الارتفاعات المتتالية التي سجلتها الأسعار مؤخرا.

ويرى خبراء سوق الذهب أن الاستثمار في المعدن الأصفر يظل من الخيارات الآمنة على المدى الطويل، خاصة للمبتدئين في مجال الاستثمار، حيث تشير الاتجاهات العامة للأسعار إلى الميل نحو الارتفاع مع مرور الوقت.

العيار  سعر البيع  سعر الشراء
عيار 24  8,470 جنيه  8,390 جنيه
عيار 21  7,410 جنيه  7,340 جنيه
عيار 18  6,350 جنيه  6,290 جنيه
عيار 14  4,940 جنيه  4,895 جنيه
الجنيه الذهب  59,280 جنيه  58,720 جنيه
الأونصة بالجنيه  263,400 جنيه  260,915 جنيه
الأونصة بالدولار  5,019.58 دولار.

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

يعد الذهب من أكثر السلع تداولا في الأسواق العالمية، إذ تتأثر أسعاره بعدد من العوامل الاقتصادية التي تؤدي إلى تذبذبها صعودا وهبوطا.

ومن أبرز هذه العوامل حجم الإنتاج العالمي ومستويات العرض والطلب، حيث يؤثر التوازن بين المعروض والطلب بشكل مباشر في حركة الأسعار. 

فعندما يرتفع الطلب مع محدودية المعروض تميل الأسعار إلى الصعود، بينما يؤدي تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج إلى انخفاضها.

كما تلعب قرارات البنوك المركزية المتعلقة بأسعار الفائدة دورا مؤثرا في تحديد اتجاهات أسعار الذهب، إذ يؤدي خفض أسعار الفائدة عادة إلى زيادة إقبال المستثمرين على الذهب باعتباره ملاذا استثماريا آمنا، ما يدعم ارتفاع قيمته في الأسواق.

وتؤثر أسعار النفط العالمية كذلك في حركة الذهب، حيث تدفع التقلبات في أسواق الطاقة أو ارتفاع أسعار النفط المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب كأداة للتحوط، ما يساهم في زيادة الطلب عليه وارتفاع أسعاره.

سعر الذهب بالمصنعية في مصر

يتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محال الصاغة في مصر بين 150 و300 جنيه للقطعة في المتوسط، وقد يختلف السعر من محل إلى آخر بحسب نوع المشغولات الذهبية.

كما تختلف قيمة المصنعية وفقا لعدة عوامل، من بينها عيار الذهب، والمحافظة التي يتم فيها البيع، إلى جانب سياسات التسعير الخاصة بكل تاجر.

طريقة عمل بسكويت العيد

