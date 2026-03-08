قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الصين تستنكر حرب أمريكا والاحتلال الإسرائيلي على إيران: يجب احترام سيادة الدول
إحباط وتدمير 3 مسيرات استهدفت مدينة الرياض .. وأخرى بحقل «شيبة»
هترجع أقوى من الأول.. «زيزو» يُساند كريم فؤاد برسالة مؤثرة بعد إصابته بالرباط الصليبي
مواجهة صادمة في الحلقة الثالثة .. سيد رجب يطرد كزبرة من العزبة في «بيبو»
رسالة دعم من إمام عاشور لـ كريم فؤاد: «ترجع بالسلامة يا حبيبي»
إجراءات طرد المُستأجر المُمتنع عن الإخلاء في قانون الإيجار القديم .. تعرّف عليها
من الغضب إلى التحقيق.. قصة «كلب السويس» بين روايات مُتضاربة وتقرير طبي يكشف تفاصيل صادمة
الداعية شريف شحاتة يحذر الزوجات: البحث في النفايات يجلب الهلاك
العشر الأواخر.. الإفتاء توضح كيف نتهيأ لاستقبالها
إسرائيل تقصف مجمعات وقود في طهران لضرب البنية التحتية العسكرية.. ونتنياهو يتوعّد: لدينا مفاجآت جديدة
أيمن يونس يكشف أسرار إنقاذ الزمالك من الأزمات المالية والقانونية: ممدوح عباس رجل المهمات الصعبة
شقيق كريم فؤاد يُطمئن جماهير الأهلي: 4 أسابيع تفصل اللاعب عن التدريبات الجماعية
اقتصاد

أغلى عيار ذهب اليوم 8-3-2026 يستقر عند 8274 جنيه

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

شهد سعر أعلي  أعيرة الذهب في مصر استقرارا مع أول تعاملات اليوم الأحد الموافق 8-3-2026 داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لأكبر عيار ذهب

وسجل أخر تحديث لسعر  أشهر عيار ذهب وهو  عيار 24 الأكبر 8274 جنيه للشراء و 8217 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر الذهب

وسجل سعر الذهب في مصر استقرارا على مستوي الأعيرة الذهبية دون تغيير .

تحرك الذهب

وارتفع سعر الذهب اليوم بقيمة جديدة بلغت 20 جنيه إضافية بعد ساعة واحدة من التعاملات المسائية على مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة.

سعر الذهب

الذهب في أول التعاملات المسائية

ومع أول تعاملات اليوم ارتفع سعر جرام الذهب بقيمة بلغت 50 جنيه مقارنة بما كان عليه أمس ليصل إجمالي صعوده نحو 70 جنيه في المتوسط

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له نحو  7240 جنيه.

سعر الذهب

سعر عيار 24

بلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 8274 جنيه للشراء و 8217 جنيه للبيع.

سعر عيار 22

ووصل سعر عيار 22 نحو 7585 جنيه للشراء و 7532 جنيه للبيع.

سعر الذهب الان في مصر

سعر عيار 21

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 7240 جنيه للشراء و7190 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا  6205 جنيه للشراء و 6163 جنيه للبيع.

اسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 57.92 ألف جنيه للشراء و57.52 ألف جنيه للبيع .

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 5172 دولار للشراء و 5171 دولار للبيع.

انخفاض سعر الذهب

سعر الذهب في السوق العالمي

شهدت أسعار الذهب، في الأسواق المحلية ارتفاعات طفيفة خلال تعاملات اليوم ، بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية، وذلك بعد أن سجلت الأوقية خسارة أسبوعية بنحو 2% متأثرة بارتفاع الدولار الأمريكي وصعود عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وسط توجه المستثمرين نحو السيولة لمواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير صادر عن منصة «آي صاغة».

تقلبات حادة بفعل التوترات الجيوسياسية 

وسجلت أسعار المعادن النفيسة شهدت تقلبات حادة خلال الأسبوع، نتيجة الصدمة والقلق اللذين أعقبا الضربات الأمريكية الإسرائيلية المشتركة على إيران.

وقفزت الأوقية في بداية الأسبوع لتلامس مستوى قياسيًا تاريخيًا قرب 5420 دولارًا، قبل أن تتراجع لاحقًا مع توجه المستثمرين إلى جني الأرباح وترقب تطورات الصراع في الشرق الأوسط. 

ومع توالي الأخبار اليومية القادمة من المنطقة، تأثرت أسواق النفط والعملات والأسواق المالية العالمية، بينما ظل الذهب يتحرك في نطاق عرضي، إذ لم تتضح بعد الصورة الكاملة لتداعيات الصراع على المدى المتوسط.

 نمط الملاذ الآمن لم يتحقق بالكامل أوضح أن الذهب أنهى أسبوعًا محبطًا، بعدما فشل في تحقيق الأداء التقليدي المتوقع للأصول الآمنة.

ومع بداية الأسبوع، ارتفعت الأسعار سريعًا عقب الضربات العسكرية، إلا أن موجة صعود الذهب لم تستمر طويلًا، حيث تعرضت الأسعار لضغوط بيع قوية نتيجة عمليات جني الأرباح.

سعر الذهب اليوم مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب

السيارات الملاكي



بشرى



توتو وولف



ايتن عامر



