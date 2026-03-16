قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ليلة تترقبها القلوب.. بث مباشر صلاة التهجد من الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان
الدفاع القطرية تعلن التصدي لـ13 صاروخا باليستيا
الأرصاد تُحذر من تقلبات جوية حادة وأمطار ورياح مثيرة للأتربة بهذا الموعد
أول تعليق من نيمار بعد استبعاده من قائمة منتخب البرازيل
أزمات متزامنة ترفع تكلفة الطيران في الولايات المتحدة وتربك حركة الملايين
الرئيس السيسي يؤكد دعم ومساندة مصر الكاملة للسعودية في ظل التطورات الحالية بالشرق الأوسط
كاف يجتمع غدًا للنظر في قضايا المغرب والأهلي
أربيلوا يعلن غياب بيلينجهام عن ريال مدريد
القومي لتنظيم الاتصالات: تخصيص خطوط للأطفال وحملات توعية لحمايتهم من مخاطر الإنترنت
أمن الخليج "خط أحمر".. الرئيس السيسي يبحث مع قادة الخليج سبل وقف التصعيد وحماية استقرار المنطقة
الرئيس السيسي يجدد العهد مع أشقاء الخليج: أمنكم جزء لا يتجزأ من عقيدة الأمن القومي المصري
كنز نبوي في ليلة القدر .. كلمة واحدة تغفر جميع ذنوبك أوصى بها النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

اسماء محمد

يعد السكوالين من أحدث صيحات التجميل العالمية التى بدأت تنتبه لها النساء حيث أن هذه المادة تدخل فى تركيب عدد كبير من منتجات التجميل خاصة التى تعمل على ترطيب البشرة وعلاج التجاعيد والخطوط التعبيرية والوقاية من عدد كبير من المشكلات الصحية، حتى أصبح مؤخرا يستخدم بمفرده.

ووفقا لما جاء فى موقع pharmeasy نعرض لكم أهم المعلومات عن السكوالين.

ما هو السكوالين

السكوالين (يُنطق سكواي لين) زيت خفيف الوزن ومستقر يُستخدم في منتجات العناية بالبشرة لخصائصه المرطبة ويُستخلص هذا الزيت من السكوالين، وهو دهون طبيعية غير قابلة للذوبان في الماء ويُشكل حوالي 13% من الشكل الطبيعي للبشرة وإفرازات الغدد الدهنية كما يوجد بكميات كبيرة في مصادر مثل كبد سمك القرش وبعض النباتات، ولكن نظرًا لعدم استقراره وسهولة تأكسده، فإنه يتحول إلى شكل أكثر استقرارًا يُعرف باسم السكوالين، لذا فإن السكوالين هو الشكل المُستخدم تجميليًا من السكوالين .

بما أن بشرتنا تحتوي بشكل طبيعي على السكوالين لحماية نفسها من الجفاف والإجهاد التأكسدي، فإن السكوالين يعمل بشكل مشابه عند وضعه موضعياً، فهو يرطب البشرة ويقوي حاجزها ويساعد على الدفاع ضد الأضرار البيئية  .

كيف يعمل السكوالين

ويعمل السكوالين على تقوية وحماية حاجز الدهون الطبيعي للبشرة، مما يساعدها على مقاومة العوامل البيئية الضارة (مثل التلف التأكسدي الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية) و في الوقت نفسه، يُساعد السكوالين على تقليل فقدان الماء عبر البشرة (TEWL)، أي أنه يُقلل من فقدان الماء من سطح الجلد الناتج عن التبخر.

زيت السكوالين

و تُساعد هذه الخاصية على الحفاظ على ترطيب البشرة وبالتالي، يُشكّل السكوالين طبقة واقية خفيفة على الجلد تُحسّن ترطيبه وتُقوّي حاجز البشرة، مما يُحافظ على صحة البشرة ونعومتها ومرونتها .

وبما أن السكوالين يشكل جزءًا كبيرًا من زيوت سطح بشرتنا ويتأكسد بسهولة، فإن فوائد السكوالين للبشرة تأتي من استقراره، حيث يعمل كمضاد أكسدة دهني موثوق به ويساعد على تقليل أضرار الجذور الحرة مما يجعل البشرة أكثر شبابا ونضارة وأقل عرضة للمشكلات التجميلية المختلفة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سعر الدولار

رسميًا.. سعر الدولار اليوم الاثنين 16 مارس 2026

موعد عيد الفطر 2026

الجمعة أم السبت.. موعد عيد الفطر 2026 .. دار الإفتاء تحدد موعده الصحيح

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

قناة الزمالك

إيقاف المذيعة.. قرار عاجل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد قناة الزمالك

ترشيحاتنا

محمد حماد

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

ميتسوبيشي اتراج

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

الشباب والرياضة بالشرقية

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

بالصور

هواوي تدخل سباق السيارات بطرازات كهربائية جديدة لمنافسة شاومي

سيارة هواوي
سيارة هواوي
سيارة هواوي

أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

السكوالين
السكوالين
السكوالين

للمرة الثانية.. زيادة أسعار 5 سيارات بالسوق المحلى

سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى
سيارات بالسوق المحلى

محمد حماد يواصل تميزه في الحلقة 12 من "فرصة أخيرة"

محمد حماد
محمد حماد
محمد حماد

فيديو

أحمد الفيشاوي

جريمة حقيقية .. طرح البرومو الرسمي لفيلم «سفاح التجمع».. والعرض في عيد الفطر 2026

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: حين يشتعل النفط.. يرتجف العالم

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: حرب الممرات البحرية تشعل سباق السيطرة حول أفريقيا

الشيخ إبراهيم حلس مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر

الشيخ إبراهيم حلس يكتب: ليلة القدر .. رسالة سلام من الله لعباده

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب : في رمضان

وائل الغول

وائل الغول يكتب: معضلة الهدف التالي.. من ستهاجم إسرائيل بعد إيران؟

المزيد