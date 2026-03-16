أحدث صيحات التجميل.. ماهو السكوالين وما استخدامته للبشرة

يعد السكوالين من أحدث صيحات التجميل العالمية التى بدأت تنتبه لها النساء حيث أن هذه المادة تدخل فى تركيب عدد كبير من منتجات التجميل خاصة التى تعمل على ترطيب البشرة وعلاج التجاعيد والخطوط التعبيرية والوقاية من عدد كبير من المشكلات الصحية، حتى أصبح مؤخرا يستخدم بمفرده.

ووفقا لما جاء فى موقع pharmeasy نعرض لكم أهم المعلومات عن السكوالين.

ما هو السكوالين

السكوالين (يُنطق سكواي لين) زيت خفيف الوزن ومستقر يُستخدم في منتجات العناية بالبشرة لخصائصه المرطبة ويُستخلص هذا الزيت من السكوالين، وهو دهون طبيعية غير قابلة للذوبان في الماء ويُشكل حوالي 13% من الشكل الطبيعي للبشرة وإفرازات الغدد الدهنية كما يوجد بكميات كبيرة في مصادر مثل كبد سمك القرش وبعض النباتات، ولكن نظرًا لعدم استقراره وسهولة تأكسده، فإنه يتحول إلى شكل أكثر استقرارًا يُعرف باسم السكوالين، لذا فإن السكوالين هو الشكل المُستخدم تجميليًا من السكوالين .

بما أن بشرتنا تحتوي بشكل طبيعي على السكوالين لحماية نفسها من الجفاف والإجهاد التأكسدي، فإن السكوالين يعمل بشكل مشابه عند وضعه موضعياً، فهو يرطب البشرة ويقوي حاجزها ويساعد على الدفاع ضد الأضرار البيئية .

كيف يعمل السكوالين

ويعمل السكوالين على تقوية وحماية حاجز الدهون الطبيعي للبشرة، مما يساعدها على مقاومة العوامل البيئية الضارة (مثل التلف التأكسدي الناتج عن الأشعة فوق البنفسجية) و في الوقت نفسه، يُساعد السكوالين على تقليل فقدان الماء عبر البشرة (TEWL)، أي أنه يُقلل من فقدان الماء من سطح الجلد الناتج عن التبخر.

زيت السكوالين

و تُساعد هذه الخاصية على الحفاظ على ترطيب البشرة وبالتالي، يُشكّل السكوالين طبقة واقية خفيفة على الجلد تُحسّن ترطيبه وتُقوّي حاجز البشرة، مما يُحافظ على صحة البشرة ونعومتها ومرونتها .

وبما أن السكوالين يشكل جزءًا كبيرًا من زيوت سطح بشرتنا ويتأكسد بسهولة، فإن فوائد السكوالين للبشرة تأتي من استقراره، حيث يعمل كمضاد أكسدة دهني موثوق به ويساعد على تقليل أضرار الجذور الحرة مما يجعل البشرة أكثر شبابا ونضارة وأقل عرضة للمشكلات التجميلية المختلفة.