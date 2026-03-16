محافظ كفر الشيخ يتفقد مبادرة «مطبخ المصرية» | صور

تفقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، مبادرة «مطبخ المصرية بإيدين بناتها» خلال شهر رمضان الكريم، فى ضوء مبادرة وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، بمطبخ حديقة وفندق صنعاء بمدينة كفرالشيخ.

جاء ذلك بحضور ‏الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظة كفر الشيخ، واللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة، والدكتورة أماني شاكر، نائب رئيس جامعة كفر الشيخ، ومقررة المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، ومحمد عيسى مدير حديقة صنعاء.

وقال محافظ كفر الشيخ، إن مبادرة «مطبخ المصرية بإيدين بناتها» يتم من خلالها توفير حوالى 10 آلاف وجبة إفطار مجانية للأسر الأولى بالرعاية بقرى المبادرة الرئاسية«حياة كريمة»، خلال شهر رمضان الكريم.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المبادرة يستفيد منها 2000 سيدة كبداية ونواة لمشروعاتهم الخاصة بإنتاج وبيع الوجبات بعد تدريبهم على يد أمهر الطهاة والإدارة الاحترافية للمطابخ الكبرى وكيفية إعداد المناسبات والاحتفاليات.

وأشار إلى أن المشتركين استطاعوا فى هذه المبادرة إنتاج أكثر من 500 ألف وجبة خلال العامين السابقين، مشيداً بجهود فرع المجلس القومي للمرأة المشاركين فى المبادرة، والتي تهدف إلى تمكين المرأة اقتصادياً، وتوفير فرص العمل.