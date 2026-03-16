محافظ كفر الشيخ يوجه بتوفير طريق بديل لحين اكتمال كوبري مصرف سالم

عقد المهندس إبراهيم مكي، محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، اجتماعًا لبحث سبل تشغيل الطريق البديل والتحويلة المرورية المؤقتة لحين استكمال أعمال إنشاء كوبري مصرف سالم، بحضور الدكتور عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام، واللواء محمد شعير، السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على سرعة تشغيل الطريق البديل ووضع كافة العلامات الإرشادية لضمان سلامة المواطنين والمركبات، مع الالتزام بالجداول الزمنية والتنسيق المستمر مع الإدارات الهندسية والمرور والجهات المعنية لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن التحويلة المؤقتة لحين استكمال أعمال تنفيذ 3 كباري سطحية على مصرف سالم ومصرف تحويلة نمرة 8، إلى جانب تغطية 550 مترًا من مصرف سالم، وإنشاء حائط ساند رأسي من الدبش على البر الأيمن للمصرف، مع إنشاء اتجاهين للحركة المرورية بواقع 6 حارات في الاتجاهين لربط «طريق دسوق المزدوج والطريق القديم».