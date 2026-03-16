ندوة دينية بجامعة كفر الشيخ حول فضل العشر الأواخر وليلة القدر| صور

نظمت إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، ندوة دينية بكلية الآداب بعنوان «فضل العشر الأواخر وليلة القدر»، وذلك تحت رعاية الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، وإشراف الدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية.

وأكد الدكتور يحيى عيد رئيس جامعة كفر الشيخ، أن تنظيم مثل هذه الندوات يأتي في إطار اهتمام الجامعة بتنفيذ أنشطة توعوية هادفة تسهم في تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية لدى الطلاب، وترسخ مبادئ السلوك القويم، مشيرًا إلى أن شهر رمضان يمثل فرصة حقيقية لمراجعة النفس وإحداث تغيير إيجابي في حياة الفرد والمجتمع، بما يعزز روح المسؤولية والانتماء لدى الشباب.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ أن هذه الفعاليات تسهم في نشر الوعي والثقافة الدينية بين الطلاب، وتعريفهم بعظمة السيرة النبوية وما تحمله من قيم سامية تدعو إلى التسامح والعمل والإخلاص، بما يساعد في إعداد جيل واعٍ ومثقف قادر على تحمل مسؤولياته تجاه وطنه والمشاركة بفاعلية في مسيرة التنمية.

وحاضر الندوة الدكتور محمد علام وكيل كلية الآداب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة واستاذ الدراسات الاسلاميه بالكلية، حيث تناول بالشرح فضل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، وما تحمله من نفحات إيمانية عظيمة، مؤكدًا أن ليلة القدر تمثل أعظم ليالي العام لما تحمله من فضل وثواب عظيمين، إذ هي خير من ألف شهر.

وأوضح أن شهر رمضان يعد شهر التغيير الحقيقي والارتقاء الروحي، إذ تتجلى فيه روح العبادة والطاعة، ويمثل فرصة للانتقال بالإنسان من مرحلة الركود إلى مرحلة الفاعلية والعطاء.

وأشار إلى أن التغيير نوعان؛ تغيير إيجابي يدفع الإنسان نحو العمل والإنتاج وتطوير الذات، وتغيير سلبي يقود إلى مزيد من التقصير والانحدار، وهو ما ينبغي على الإنسان أن يتجنبه.

وفي ختام الندوة، دار حوار مفتوح مع الطلاب، وطرحوا عددًا من التساؤلات والاستفسارات المتعلقة بفضل العشر الأواخر وليلة القدر، وقام المحاضر بالرد عليها وتوضيح العديد من المفاهيم الدينية، في أجواء علمية وروحانية أثرت الحوار وأسهمت في تعزيز الوعي الديني لدى الطلاب.