بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

أثار تصريح الفنان تامر عبد المنعم حول عدد زيجاته حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول مقطع من ظهوره في برنامج «كشف حساب» الذي تقدمه الإعلامية إنچي هشام عبر قناة «هي».

وبدأت القصة عندما سألت إنچي هشام الفنان تامر عبد المنعم خلال الحلقة عن حقيقة زواجه 15 مرة، ليرد ساخرًا قائلًا: «لأ هما 13»، وهو الرد الذي تم تداوله بشكل واسع عبر منصات التواصل.

من جانبه، نفى المستشار الإعلامي للفنان، تامر الخطيب، صحة ما تم تداوله بشأن عدد زيجات تامر عبد المنعم، مؤكدًا أن الرد جاء على سبيل السخرية وليس باعتباره تصريحًا حقيقيًا

