بالصور

محافظ الشرقية يتفقد مستشفى الأحرار بالزقازيق لمتابعة منظومة الرعاية الصحية والعلاجية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية سير العمل بمستشفي الأحرار التعليمي، والوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين عليها وخاصة خلال العطلات الرسميه ،وذلك في إطار متابعتة لسير العمل بالمنظومة الصحية والعلاجية المقدمة بالمستشفيات والوحدات الصحية لتقديم أفضل خدمة جيدة للمرضي والمترددين.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ، والذي يستقبل نحو (١٤٠٠ )حالة يومياً، ويضم( ٢٦) سريراً متنوع، منها (١٢) سريراً لحالات الحوادث، الي جانب معمل طوارئ وأجهزة أشعة "مقطعية، وعادية، وتليفزيونية" مخصصة لجميع حالات الإستقبال، فضلاً عن (٣) غرف عمليات، والمجهزة لإجراء العمليات الجراحية لحالات الحوادث، حيث تمت الإشارة من أطباء الاستقبال أنه تم إستقبال (٧٠) حالة منذ الصباح الباكر حتي الآن، مشدداً على الأطباء المتواجدين بتقديم كافة الإسعافات الأولية والعلاجية لهم حتى تمام امتثال الشفاء.

كما حرص المحافظ علي تفقد صيدلية الإستقبال واطمأن من الصيدلي المسؤول على أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، مشدداً بحصر اي نواقص وسرعة توفيرها لتقديم خدمة علاجية جيدة للمرضي.

وجه محافظ الشرقية الدكتور سامح حسين مدير مستشفي الأحرار التعليمي بتنظيم عملية دخول وخروج المرضي وذويهم وحسن إستقبال المرضى، وتوجيههم إلى الأقسام الطبية بالمستشفى، وتوفير أوجه الرعاية الطبية والعلاجية لهم.

وخلال الزيارة ، حرص المحافظ على لقاء عدد المرضي والعاملين بالمستشفى، وتعرف على مطالبهم واحتياجاتهم، موجهاً مدير المستشفى بالتنسيق مع وكيل وزارة التضامن بتوفير كرسي متحرك لإحدي الممرضات والتي تتلقي العلاج داخل المستشفي تيسيراً عليها في الحركة.

اختتم محافظ الشرقية زيارته للمستشفي بتفقد مركز "أورام الأحرار" حيث استمع إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى حول الخدمات الطبية والعلاجية التي يقدمها المركز، والذي يعتمد على أحدث الأساليب العلاجية.

وأوضح أن المركز قدم خلال عام ٢٠٢٥ أكثر من (١٦ ألف جلسة للعلاج الإشعاعي) وأكثر من ( ١١ ألف جلسة للعلاج الكيمياوي) كما تجاوز عدد المترددين على المركز خلال العام الماضي (١٤ ألف حالة) لإجراء الفحوصات والمتابعة الدورية.

 وأضاف أن المركز استقبل ما يقرب من (١٠٠٠ حالة ) جديدة ضمن منظومة التشخيص والعلاج، إلى جانب تردد أكثر من( ١٠٠٠ حالة ) على عيادة علاج الألم، في إطار برامج الرعاية الداعمة وتحسين جودة الحياة للمرضى.

