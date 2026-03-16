الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية اجتماعًا تنسيقيًا مع وكيلي المديرية، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بتنفيذ فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك بمراكز الشباب والأندية الرياضية على مستوى المحافظة بحضور الدكتور ايمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور احمد ابراهيم وكيل المديرية للرياضة والسيد خليل معاون وكيل الوزارة واحمد عبد العزيز مدير المكتب الفنى.

وخلال الاجتماع ناقشت وكيل الوزارة خطة المديرية للاستعداد لتنفيذ فعاليات عيد الفطر المبارك والتي تبدأ اعتبارًا من يوم الخميس حيث تم التأكيد على سرعة الانتهاء من تجهيز أماكن وساحات صلاة عيد الفطر بعدد من مراكز الشباب بالتعاون والتنسيق مع مديرية الأوقاف مع توفير كافة الإمكانيات والتجهيزات اللازمة لاستقبال المصلين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

كما وجهت الدكتورة منى عثمان بتشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية وربطها بغرف عمليات فرعية بالإدارات الفرعية لمتابعة فعاليات الاحتفال بعيد الفطر أولًا بأول، والتواصل المستمر مع مراكز الشباب والأندية الرياضية لرصد أي معوقات والعمل على حلها فورًا، بما يضمن انتظام العمل داخل الهيئات الشبابية خلال إجازة العيد .

وأكدت وكيل الوزارة على ضرورة تجهيز كافة الأماكن والساحات المتاحة بمراكز الشباب والأندية الرياضية لاستقبال المصلين ورواد المراكز خلال أيام عيد الفطر المبارك، مع فتح الملاعب والمنشآت الشبابية أمام المواطنين لممارسة الأنشطة المختلفة، في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به مراكز الشباب لخدمة المجتمع وشددت سيادتها خلال الاجتماع على تكثيف المتابعات الميدانية من قبل قيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية على مراكز الشباب، مع التأكيد على الالتزام بتطبيق كافة عوامل الأمن والسلامة داخل الملاعب والمنشآت الرياضية وحمامات السباحة، حفاظًا على سلامة المترددين، إلى جانب اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء والحفاظ على الموارد تنفيذا لتعليمات الكابتن نبيل جوهر وزير الشباب والرياضة والمهندس حازم الاشمونى محافظ الشرقية .

وعقب الاجتماع، أجرت وكيل الوزارة جولة تفقدية باستاد الزقازيق الرياضي لمتابعة الاستعدادات والإجراءات التنظيمية الخاصة بإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بحضور معالي محافظ الشرقية، والتأكد من جاهزية المكان وتوفير كافة الإمكانيات التنظيمية واللوجستية اللازمة لخروج شعائر الصلاة بالشكل اللائق، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الشريكة.

حضر المتابعة الدكتور ناصر عبد الأعلى وكيل مديرية الأوقاف نائبًا عن فضيلة الشيخ الدكتور محمد حامد وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والسيد خليل معاون وكيل الوزارة.