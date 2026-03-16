الرئيس السيسي: مشروعات اليوم ثمار سيجنيها أبناؤنا ونواصل دورنا في دعم القضايا العادلة
زيادة الحد الأدنى للأجور رسميا في منتصف مارس .. نواب : خطوة حاسمة لمواجهة آثار الأزمات العالمية
غدًا.. لجنة الاستئناف في الاتحاد الأفريقي تبحث طعن الأهلي والمغرب
الرئيس السيسي: بناء الجمهورية الجديدة يقوم على الجهد والعرق
الرئيس السيسي: التحديات التى تواجهنا تتطلب منا صبرا جميلا
جيش الإحتلال يعلن تدمير مركز فضائي عسكري في قلب طهران
الرئيس السيسي: مسابقة دولة التلاوة نجحت في جمع الأسرة المصرية
منى عبد الغني: مع كل خطوة بنخطيها على أرض المحروسة تحس إنك متحاوط بكلام ربنا
نص كلمة الرئيس السيسي باحتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر
دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يهنئ المصريين بليلة القدر
بيوجه ابنه يخلي باله من العربيات .. الأمن يكشف حقيقة فيديو صادم بالبحيرة
القارئ محمد كامل يحصد المركز الأول في «دولة التلاوة» ومليون جنيه وتسجيل المصحف كاملًا
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظة الشرقية تستعد لاستقبال عيد الفطر

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2026، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحرصًا على استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

أكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية، ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات بكفاءة ومنها رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية وجهات المرافق على مستوى المحافظة والتأكد من جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة وتوفير الحصص التموينية والمواد البترولية والمحروقات بشكل منتظم، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.

بالإضافة الي تكثيف الحملات الرقابية اليومية التي تنفذها مديرية التموين على الأسواق والمحلات والمطاعم؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط المخالفات، مع متابعة المخازن والمخابز للتأكد من توافر الخبز المدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية وتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الفوري لمخالفات البناء بدون ترخيص، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وقيام مديرية أوقاف الشرقية بتحديد وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمينها.

كما تم التكليف بتكثيف التواجد الأمني والدوريات من قبل مديرية أمن الشرقية في أماكن التجمعات الجماهيرية والحدائق والمتنزهات العامة، وتأمين دور العبادة وساحات الصلاة، والتعامل الفوري مع أي ظواهر سلبية قد تخل بالأمن العام والمتابعة المستمرة لمواقف سيارات النقل العام والسرفيس والأجرة؛ لضمان انتظام حركة النقل ومنع استغلال المواطنين، مع توفير خطوط بديلة خلال أوقات الذروة والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، خاصة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

ومتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية داخل الحدائق والمتنزهات العامة للحفاظ على الصحة العامة وتشكيل لجان مشتركة من المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري وشرطة المسطحات المائية؛ للمرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص وسلامة الحالة الإنشائية والالتزام بالحمولات المقررة وتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وموافاة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بتقارير يومية، مع الإخطار الفوري بأي أحداث أو ملاحظات.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية بجميع القطاعات.

ننفرد بنشر أقوال والد عروس بورسعيد المقتولة في منزل خطيبها

فلسطيني الجنسية.. ننشر أقوال والد عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننفرد بنشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

دخلت معها غرفة الأطفال وطلعت تبكي.. ننشر أقوال أم خطيب عروس بورسعيد

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

الغندور

خالد الغندور يسخر من لاعبي الأهلي بعد الهزيمة من الترجي

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

خلاف الشقة قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة في مقتل عروس بورسعيد

خلاف قبل الجريمة.. تفاصيل التحقيق مع زوج دعاء المتهمة بإنهاء حياة عروس بورسعيد

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

جانب من الحريق

اعمدة الدخان ملأت السماء.. محاولات لإخماد حريق في موقع إنشائي بمدينتي| صور

المتهم

قاد سيارة برعونة وإصطدم بأخرى.. القبض على ميكانيكي في القليوبية

المتهمين

سقوط عصابة تستغل الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة

بالصور

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الفول الحراتى.. يعالج أمراضا خطيرة

الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة
الفول الحرارتى.. يعالج أمراض خطيرة

محافظ الشرقية يفتتح وحدة الأشعة المقطعية بمستشفى القرين المركزي

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد

طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:
طريقة التحضير لعمل الترمس فى العيد:

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد