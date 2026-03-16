محافظة الشرقية تستعد لاستقبال عيد الفطر

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، الكتاب الدوري رقم (6) لسنة 2026، بشأن رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الخدمية والتنفيذية على مستوى المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، وحرصًا على استمرار تقديم الخدمات العامة للمواطنين وتوفير سبل الراحة والطمأنينة لهم خلال أيام العيد.

أكد محافظ الشرقية على مديري المديريات الخدمية، ورؤساء الهيئات والشركات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المعنية، ضرورة الالتزام بعدد من الإجراءات التنظيمية لضمان انتظام العمل وتقديم الخدمات بكفاءة ومنها رفع درجة الاستعداد بجميع المديريات الخدمية وجهات المرافق على مستوى المحافظة والتأكد من جاهزية المستشفيات ومرفق الإسعاف والحماية المدنية، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة وتوفير الحصص التموينية والمواد البترولية والمحروقات بشكل منتظم، بما يضمن تلبية احتياجات المواطنين.

بالإضافة الي تكثيف الحملات الرقابية اليومية التي تنفذها مديرية التموين على الأسواق والمحلات والمطاعم؛ للتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة وضبط المخالفات، مع متابعة المخازن والمخابز للتأكد من توافر الخبز المدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية وتكليف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي الفوري لمخالفات البناء بدون ترخيص، والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وإزالتها في المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين وقيام مديرية أوقاف الشرقية بتحديد وتجهيز ساحات صلاة عيد الفطر المبارك بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتأمينها.

كما تم التكليف بتكثيف التواجد الأمني والدوريات من قبل مديرية أمن الشرقية في أماكن التجمعات الجماهيرية والحدائق والمتنزهات العامة، وتأمين دور العبادة وساحات الصلاة، والتعامل الفوري مع أي ظواهر سلبية قد تخل بالأمن العام والمتابعة المستمرة لمواقف سيارات النقل العام والسرفيس والأجرة؛ لضمان انتظام حركة النقل ومنع استغلال المواطنين، مع توفير خطوط بديلة خلال أوقات الذروة والاهتمام بأعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات أولًا بأول، خاصة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات التي تعيق حركة المواطنين.

ومتابعة الالتزام بالإجراءات الصحية والاحترازية داخل الحدائق والمتنزهات العامة للحفاظ على الصحة العامة وتشكيل لجان مشتركة من المحافظة والإدارة المركزية للموارد المائية والري وشرطة المسطحات المائية؛ للمرور على المراسي والعائمات للتأكد من التراخيص وسلامة الحالة الإنشائية والالتزام بالحمولات المقررة وتفعيل غرف العمليات بمركز السيطرة بديوان عام المحافظة على مدار الساعة، وموافاة مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة بتقارير يومية، مع الإخطار الفوري بأي أحداث أو ملاحظات.

أكد محافظ الشرقية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير أجواء آمنة ومنظمة للمواطنين خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وضمان تقديم الخدمات بكفاءة عالية بجميع القطاعات.