في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

كرمت منطقة الشرقية الازهرية، برئاسة الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، في احتفالية إيمانية الطلاب المتفوقين، من حفظة القران الكريم جاء ذلك خلال احتفالية كبري اقيمت بمعهد الصفوة النموذجي الابتدائي بإشراف الشيخ ابو مسلم الشحات، مدير المعهد وبحضور جمال عبد السميع، مدير إدارة شرق الزقازيق، ومحمد عبد السميع، مدير رعاية الطلاب، وعدد من معلى الازهر وأولياء الأمور.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وتلاوة ايات من الذكر الحكيم واستهل الشيخ ابو مسلم الشحات حديثه مرحبا برئيس المنطقة الازهرية، ومدير ادارة شرق موجها الشكر لدعم الادارة المركزية بمنطقة الشرقية الازهرية، لحفظة القرآن المريم وذويهم ولكافة المعاهد الازهرية التى تقدم خدماتها لأهل القرآن.

فيما اكد الدكتور سيد احمد الجنيدى رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقية الازهرية أن الازهر الشريف هو منارة العلم والقران فى العالم، وحظيت به مصر، لافتا الى ان القران المريم نزل بمكة وقرء فى مصر.

وأشار الي ان التكريم هو تتويج لكل ولى امر حرص على تعليم ابنه القران وكل ام حرصت على تربية ابنها او ابنتها على الدين، قائلا " علموا اولادكم القرآن وسيعلمهم القرآن كل شيء.

ومن جانبه قال السيد شحاته علي، المنسق الإعلامي بمنطقة الشرقية الأزهرية إلى أن هذا التكريم ليس مجرد احتفاء عابر بل هو ترسيخ لقيم الأزهر الشريف في نفوس النشء مؤكداً أن تسليط الضوء على هذه النماذج المشرفة يعكس الرؤية الإعلامية والتربوية الشاملة التي تتبناها المنطقة لإبراز دور الكتاتيب والمعاهد النموذجية في صياغة عقول مستنيرة تحفظ كتاب الله وتعمل به، ليكونوا خير سفراء للأزهر في المستقبل.

فيما تم إهداء الدكتور سيد الجنيدى كتاب الله من تلاميذ المعهد وتم تكريم الفائزين فى المسابقة من حفظة القرآن الكريم بجميع المراحل التعليمية، كما تم تكريم أولياء الأمور من حفظة كتاب الله.