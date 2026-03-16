الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بحصوله على 10505 أصوات
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

محمد الطحاوي

كرمت منطقة الشرقية الازهرية، برئاسة الدكتور السيد أحمد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، في احتفالية إيمانية الطلاب المتفوقين، من حفظة القران الكريم جاء ذلك خلال احتفالية كبري اقيمت بمعهد الصفوة النموذجي الابتدائي بإشراف الشيخ ابو مسلم الشحات، مدير المعهد وبحضور جمال عبد السميع، مدير إدارة شرق الزقازيق، ومحمد عبد السميع، مدير رعاية الطلاب، وعدد من معلى الازهر وأولياء الأمور.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى وتلاوة ايات من الذكر الحكيم واستهل الشيخ ابو مسلم الشحات حديثه مرحبا برئيس المنطقة الازهرية، ومدير ادارة شرق موجها الشكر لدعم الادارة المركزية بمنطقة الشرقية الازهرية، لحفظة القرآن المريم وذويهم ولكافة المعاهد الازهرية التى تقدم خدماتها لأهل القرآن.

فيما اكد الدكتور سيد احمد الجنيدى رئيس الادارة المركزية لمنطقة الشرقية الازهرية أن الازهر الشريف هو منارة العلم والقران فى العالم، وحظيت به مصر، لافتا الى ان القران المريم نزل بمكة وقرء فى مصر.

وأشار الي ان التكريم هو تتويج  لكل ولى امر حرص على تعليم ابنه القران وكل ام حرصت على تربية ابنها او ابنتها على الدين، قائلا " علموا اولادكم القرآن وسيعلمهم القرآن كل شيء.

ومن جانبه قال السيد شحاته علي، المنسق الإعلامي بمنطقة الشرقية الأزهرية إلى أن هذا التكريم ليس مجرد احتفاء عابر بل هو ترسيخ لقيم الأزهر الشريف في نفوس النشء مؤكداً أن تسليط الضوء على هذه النماذج المشرفة يعكس الرؤية الإعلامية والتربوية الشاملة التي تتبناها المنطقة لإبراز دور الكتاتيب والمعاهد النموذجية في صياغة عقول مستنيرة تحفظ كتاب الله وتعمل به، ليكونوا خير سفراء للأزهر في المستقبل.

فيما تم إهداء الدكتور سيد الجنيدى كتاب الله  من تلاميذ المعهد وتم تكريم الفائزين فى المسابقة من حفظة القرآن الكريم بجميع المراحل التعليمية، كما تم تكريم أولياء الأمور من حفظة كتاب الله.

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

وزير السياحة والآثار:الوضع السياحي في مصر يسير بشكل جيد باستثناء التباطؤ النسبي في بعض الحجوزات المقبلة

إغلاق عيادة «ندوش بيوتي كلينك» للتجميل

الصحة تغلق عيادة تجميل بالقاهرة لإدارتها بدون ترخيص وانتحال صفة طبيب

لقاء يجمع خدام "لوجوس".. والبابا تواضروس يؤكد أهمية الهوية المصرية ودور الكنيسة

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

