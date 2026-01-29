قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

للاطمئنان على جاهزية المستشفيات .. محافظ الشرقية يتفقد مبرة الزقازيق | صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية مستشفى المبرة للتأمين الصحي بمدينة الزقازيق، للوقوف على مستوى الخدمة الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى والمترددين على المستشفى،والتأكد من تواجد الأطباء وهيئة التمريض بمقر عملهم وإلتزامهم بمواعيد العمل والنوبتجيات المقررة لهم ، وذلك في إطار متابعته المستمرة لمنظومة العمل بالقطاع الصحي للإطمئنان على جاهزية المستشفيات لتقديم خدمات صحية وعلاجية متميزة للمرضى والمترددين خلال العطلات الرسمية.

بدأ المحافظ زيارته بتفقد قسم الإستقبال والطوارئ للإطمئنان من أطباء النوبتجية المتواجدين علي الحالة الصحية للمرضى حيث تمت الإشارة إلى إستقبال ١٣ حالة منذ الصباح الباكر حتي الآن، موجهاً بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية متمنياً لهم الشفاء العاجل والخروج من المستشفى في القريب العاجل.

كما أنتقل المحافظ الي قسم الغسيل الكلوي واستمع الي شرح تفصيلي من الدكتورة هناء حول إمكانيات وخدمات القسم، فأوضحت أنه يضم (٣٨) ماكينة غسيل كلوي ويتردد عليها (٩٦) مريضاً يومياً تعمل بنظام ٣ ورديات علي مدار اليوم لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضي على مدار اليوم.

توجه المحافظ الي قسم العنايه المركزه والذي يضم( ٢٤) سريراً، وأجري حواراً مع المرضي للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم واستفسر منهم إذ هناك أي تقصير في الخدمة أو نواقص في العلاج، مؤكداً لهم أن "خدمتكم تاج علي رؤوسنا جميعاً ونحن هنا لخدمتكم ورعايتكم"وشدد المحافظ على مديرة المستشفى لإجراء أعمال الصيانة اللازمة لماكينات الغسيل الكلوي أول بأول مع الإلتزام بتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية وإجراءات مكافحة العدوى حفاظاً على سلامة الجميع.

وخلال تفقد المحافظ لأقسام المستشفي استوقفته زوجه أحد المرضي المرافقين مطالبةً بتوفير العلاج اللازم لزوجها وعلي الفور، وجه المحافظ مديرة المستشفى بسرعة توفير وصرف الأدوية والعلاج المطلوب.

كما طلبت أحدي السيدات المرافقات لأحد المرضي من محافظ الشرقية توفير فرصه عمل لأبنها من ذوى الهمم..وعلي الفور، وجه المحافظ وكيل مديرية القوي العاملة لتوفير فرصه عمل مناسبة له في القطاع الخاص.

وفي ختام زيارته للمستشفى أكد محافظ الشرقية تقديم كافة سبل الدعم والتعاون مع كافة الجهات المعنية لتحسين مستوى الخدمات المقدمة بوحدات ومستشفيات التأمين الصحي بالمحافظة للإرتقاء بالرعاية الصحية والعلاجية للمرضى.

