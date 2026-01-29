الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن دعم الأنشطة الشبابية المتنوعة يساهم في بناء شخصية متوازنة قادرة على الإبداع والمشاركة الإيجابية في المجتمع، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لكافة المبادرات التي تستهدف تنمية مهارات وقدرات النشء والشباب.

ومن جانبها، أوضحت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية أنه تم إطلاق مهرجان الأنشطة الشبابية "أنوار الموهبة" خلال إجازة نصف العام الدراسي حيث يُنفذ على مستوى (١٨) إدارة فرعية بمراكز ومدن المحافظة، داخل (٤٠٩)مركز شباب، ويستهدف مشاركة (٢٠) ألف متسابق من النشء والشباب لافتةً إلى أن عدد المتقدمين خلال الساعات الأولى من فتح باب التسجيل تجاوز (٥٠٥٠) متسابقًا من أعضاء مراكز الشباب وهو ما يعكس حجم الإقبال والثقة في الأنشطة التي تقدمها مراكز الشباب.

أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلي أن فعاليات المهرجان تنوعت ما بين الأنشطة الدينية مثل حفظ القرآن الكريم والابتهال الديني، والأنشطة الثقافية والفنية التي تشمل فنون الكتابة والفنون التشكيلية وورش الإبداع والتصنيع، إلى جانب الأنشطة التثقيفية والسياسية المتمثلة في البرلمان الشبابي وبرلمان الطلائع.

وأضافت وكيلة الوزارة أن المهرجان يتضمن أنشطة خدمية ومجتمعية، من بينها حملات التبرع بالدم والمبادرات المجتمعية، فضلًا عن الأنشطة الرياضية ودورات كرة القدم للنشء والشباب، بما يحقق تنمية متكاملة لشخصية المشاركين مؤكدة أن تنفيذ المهرجان يتم وفق آلية منظمة، حيث تُقيم كل إدارة فرعية أنشطتها خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثاني، على أن يتم تصعيد الفائزين للتصفيات النهائية على مستوى المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، يعقبها تنظيم حفل ختامي لتكريم المتميزين وذلك تنفيذاً لخطة مديرية الشباب والرياضة في تنفيذ المبادرات والبرامج النوعية التي تستهدف بناء جيل واعٍ ومبدع.