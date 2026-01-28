رابط نتيجة الإعدادية الترم الأول 2026 بمحافظة الشرقية برقم الجلوس

تواصل مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أعمال تصحيح أوراق إجابة امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول دور يناير 2026، تحت إشراف محمد رمضان وكيل أول الوزارة، وبمتابعة عبد الرحمن عبد اللطيف وكيل المديرية، تمهيداً للانتهاء من كافة الإجراءات وإعلان النتيجة فور اعتمادها من محافظ الشرقية.

وأكد وكيل أول الوزارة أنه تجري الآن اعمال تصحيح الأوراق الامتحانية يعقبها عملية رصد الدرجات ثنا اعتمادها من المهندس حازم الاشموني محافظ الشرقية وإعلانها عبر الصفحة الرئيسية للمديرية

وشدد على ضرورة الدقة والمراجعة الشاملة لأوراق الإجابة لضمان حصول كل طالب على حقه، مع توفير كافة التيسيرات للمعلمين المشاركين في أعمال التصحيح.

واشار الي أنه يبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين 145,750 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 99.2% أمام 810 لجنة موزعة على 20 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة.

للحصول علي النتيجة فور اعتمادها من خلال هذا الرابط

https://www.facebook.com/share/1AT4y2wyXR/