هنفطر إيه النهاردة .. فتة شاورما دجاج سوري وسلاطة فتوش وكنافة بالكاسترد والجلاش

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة إفطار شهية مع شرح خطوات طريقة تحضيرها على يد أشهر خبراء الطهي فى مصر.

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج لغادة جميل

مقادير فتة شاورما الدجاج

صدور دجاج

زبادي

ثوم مفروم

عصير ليمون

زيت زيتون

بصل بودرة

بودرة زنجبيل

كزبرة ناشفة

كمون

بابريكا

ملح

فلفل أسود

للتقديم

أرز أصفر

خبز محمص

فتة شاورما

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج

في وعاء متوسط ضعي صدور الدجاج بالزبادي والليمون والتوابل وقلبيهم جيدا واتركيهم على الاقل نصف ساعة.

شوحى شاورما الدجاج فى طاسة بها زيت حتى النضج ثم قدميها مع الارز والخبز المحمص وبالهنا والشفا.





سلطة فتوش لغادة التلى



مقادير سلطة فتوش:

باذنجان كبير

بصل مفروم

طماطم مكعبات

بقدونس

عيش شامي

الصوص

ربع كوب زيت زيتون

عصير ليمون

ثوم ملح

طريقة عمل سلطة فتوش:

اقلي الباذنجان في زيت ساخن ثم اخرجيه عند النضج وحمري العيش الشامي.

ضعي الباذنجان في طبق التقديم مع الطماطم والبصل ثم ضيفي البقدنس والعيش

لتحضير الصوص: اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم ضيفي الثوم و الملح وقلبيهم جيدا ثم رشيها على الوجه وتقلب وتقدم.

كنافة بالكاسترد والجلاش لغادة التلى

المقادير

1/4 كيلو كنافة محمرة

4 صفار بيض

2 كوب لبن

فانيليا

1/4 كوب سكر

1/3 كوب نشا

كوب كريمة مخفوقة

1/2 لفة جلاش مخبوزة

طريقة عمل كنافة بالكاسترد والجلاش



في حلة صغيرة بعيدة عن النار ضعي القليل من الحليب مع النشا والبيض وقلبيهم على البارد.



أضيفي الحليب المتبقي على النار واتركيه حتى يغلظ القوام ثم ضعي الكريمة وقلبي حتى يصبح القوام كريمي



اتركى الكاسترد حتى يبرد تماما ثم رصي طبقات من الكنافة والكاسترد والجلاش المكسرات وادخليها الفرن وتقدم باردة.