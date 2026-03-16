الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

هنفطر إيه النهاردة .. فتة شاورما دجاج سوري وسلاطة فتوش وكنافة بالكاسترد والجلاش

فتة شاورما
فتة شاورما
اسماء محمد

هنفطر ايه النهاردة .. يتكرر هذا السؤال بشكل يوميا داخل البيوت العربية والمصرية طوال شهر رمضان لذا نقدم لكم في موقع صدى البلد قائمة إفطار شهية مع شرح خطوات طريقة تحضيرها على يد أشهر خبراء الطهي فى مصر.

طريقة عمل فتة شاورما الدجاج لغادة جميل 

مقادير فتة شاورما الدجاج

صدور دجاج

زبادي

ثوم مفروم

عصير ليمون

زيت زيتون

بصل بودرة

بودرة زنجبيل

كزبرة ناشفة

كمون

بابريكا

ملح

فلفل أسود

للتقديم

أرز أصفر

خبز محمص

فتة شاورما
طريقة عمل فتة شاورما الدجاج

في وعاء متوسط ضعي صدور الدجاج بالزبادي والليمون والتوابل وقلبيهم جيدا واتركيهم على الاقل نصف ساعة.

شوحى شاورما الدجاج فى طاسة بها زيت حتى النضج ثم قدميها مع الارز والخبز المحمص وبالهنا والشفا.



سلطة فتوش لغادة التلى


مقادير سلطة فتوش:
باذنجان كبير
بصل مفروم
طماطم مكعبات
بقدونس
عيش شامي
الصوص
ربع كوب زيت زيتون
عصير ليمون
ثوم ملح

طريقة عمل سلطة فتوش:
 اقلي الباذنجان في زيت ساخن ثم اخرجيه عند النضج وحمري العيش الشامي.

ضعي الباذنجان في طبق التقديم مع الطماطم والبصل ثم ضيفي البقدنس والعيش
لتحضير الصوص: اخلطي زيت الزيتون مع عصير الليمون ثم ضيفي الثوم و الملح وقلبيهم جيدا ثم رشيها على الوجه وتقلب وتقدم.

كنافة بالكاسترد والجلاش لغادة التلى 

المقادير
 1/4 كيلو كنافة محمرة

 4 صفار بيض

 2 كوب لبن

 فانيليا

 1/4 كوب سكر

1/3 كوب نشا

 كوب كريمة مخفوقة

1/2 لفة جلاش مخبوزة

طريقة عمل كنافة بالكاسترد والجلاش


في حلة صغيرة بعيدة عن النار ضعي القليل من الحليب مع النشا والبيض وقلبيهم على البارد.


أضيفي الحليب المتبقي على النار واتركيه حتى يغلظ القوام ثم ضعي الكريمة وقلبي حتى يصبح القوام كريمي
 

اتركى الكاسترد حتى يبرد تماما ثم رصي طبقات من الكنافة والكاسترد والجلاش المكسرات وادخليها الفرن وتقدم باردة.

محافظ الوادي الجديد تترأس اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي

وفود سياحية متعددة الجنسيات تزور المناطق الأثرية بالمنيا

محافظ المنيا: تمكين المرأة أولوية وطنية ومبادرات قومي المرأة تصل إلى القرى والنجوع

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

