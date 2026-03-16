يوسف وهبي يواجه خطر الاتهام في جريمة فتاة المنصورية بـ فرصة أخيرة

تشهد أحداث الحلقة الحادية عشرة من مسلسل فرصة أخيرة تطوراً مفاجئاً يقلب مسار قضية مقتل فتاة المنصورة رأساً على عقب، وتتجه أصابع الاتهام إلى عمر (يوسف وهبي) بعد إعلان المحكمة براءة الشاب المسجون بتهمة قتل الفتاة.

فمع إعلان براءة الشاب الذي كان مسجونًا خطأً بتهمة قتل الفتاة، يتم إطلاق سراحه رسميًا، لتعود القضية إلى نقطة الصفر وتبدأ الشكوك في التحرك من جديد حول المتورط الحقيقي في الجريمة. هذا التطور يفتح الباب أمام احتمالات خطيرة، أبرزها أن تتجه أصابع الاتهام نحو عمر.

وأمام هذا الاحتمال المقلق، يسارع بدر إلى محاولة احتواء الموقف قبل أن يتفاقم، فيطلب من عمر أن يجتمع مع كلٍ من خالد وشادي للاتفاق على خطة تقضي بأن يتحمل أحدهم المسؤولية كاملة، حتى يتم إغلاق القضية وعدم انكشاف باقي التفاصيل.

ويرى بدر أن شادي هو الأنسب لتحمل التهمة، خاصة أنه كان على علاقة بالفتاة قبل وفاتها، كما أنها كانت حاملاً منه، وهو ما قد يجعل الرواية تبدو منطقية أمام الجهات المختصة ويمنحها قدراً من المصداقية.

غير أن هذا الاقتراح يصدم عمر بشدة، إذ يتلقى الفكرة بذهول واضح، ويشعر بقدر كبير من الضيق والانزعاج من مجرد التفكير في تحميل شخص واحد مسؤولية الجريمة بهذه الطريقة. ومع تصاعد التوتر في الحوار، يرفض عمر الخطة بشكل قاطع، رافضًا أن يكون طرفًا في اتفاق يقوم على التضحية بأحدهم لإنقاذ الآخرين. فهل يستطيع الصمود أمام أوامر بدر؟

مسلسل فرصة أخيرة تدور أحداثه حول صراع قوي بين قاض مشهود له بالنزاهة ورجل أعمال ذو نفوذ يحاول التحايل على القانون. ويجسد بطولته النجمان محمود حميدة وطارق لطفي، وندى موسى، محمود البزاوي، سينتيا خليفة، علي الطيب، حنان سليمان، عمرو صالح، يوسف وهبي، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد عادل سلامة.