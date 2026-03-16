حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مغبرة وفرص سقوط أمطار
وزير الدفاع الألماني: لن نشارك عسكريا في حرب إيران.. وندعم الجهود الدبلوماسية لمضيق هرمز
فضل ليلة القدر.. لماذا هي خير من ألف شهر؟ | 6 أسباب يغفل عنها كثيرون
سجن ترامب ونتنياهو.. راش درويش المرشح الديمقراطي السابق للكونجرس بعد حصوله على جائزة الأوسكار
مواعيد المترو والقطار الكهربائي في عيد الفطر 2026
حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية
القدس تحت الخطر .. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة
قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها
كاف يفحص شكوى الترجي ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد أحداث مباراة دوري الأبطال
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى إلى 886 شخصا.. و2141 جريحا
البحرين: استمرار تدفق الإمدادات الغذائية للسوق المحلية
أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

في الخامس عشر من مارس من كل عام، تحتفي مصر بيوم الدبلوماسية المصرية. وهو يوم لا ينبغي أن يكون مجرد مناسبة تخص رجال ونساء السلك الدبلوماسي الذين يتشرفون بالانتماء إلى هذه المؤسسة الوطنية العريقة، بل مناسبة وطنية يتذكر فيها المصريون جميعًا ما قدمته الدبلوماسية المصرية — ولا تزال — من عطاء وتضحيات لرفعة الوطن وصون مقدراته عبر مختلف مراحل التاريخ المصري الحديث.

فالدبلوماسية المصرية لم تكن يومًا مجرد عمل بروتوكولي أو نشاط رسمي خلف الأبواب المغلقة، بل كانت دائمًا أحد أهم أدوات الدولة في حماية مصالحها وتعزيز مكانتها الدولية. فمنذ تأسيس وزارة الخارجية المصرية الحديثة، لعبت الدبلوماسية دورًا محوريًا في صياغة علاقات مصر مع العالم، وفي الدفاع عن قضاياها الوطنية والإقليمية، وفي تثبيت حضورها كدولة محورية في محيطها العربي والإفريقي والدولي.

وقد شهدت الدبلوماسية المصرية عبر تاريخها الحديث لحظات فارقة، كانت فيها الكلمة الحكيمة والموقف المتزن أداة لا تقل قوة عن أي سلاح، سواء في معارك الاستقلال الوطني، أو في استعادة الأرض، أو في إدارة العلاقات الدولية في أوقات الأزمات والتحولات الكبرى.

واليوم، بينما يشهد العالم حالة غير مسبوقة من الاضطراب والصراعات، من حروب مدمرة إلى أزمات إنسانية متفاقمة، تبدو الحاجة إلى الدبلوماسية أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

فالعالم يشهد رِدة واضحة عن كثير من المكتسبات التي ترسخت عبر عقود طويلة من العمل الدولي المشترك، تلك التي قامت على احترام قواعد القانون الدولي، وتعزيز التعايش السلمي بين الشعوب، وتحقيق المصالح المتوازنة، وترسيخ التعاون الدولي والدبلوماسية متعددة الأطراف.

وفي ظل هذا المشهد المضطرب، تصبح الدبلوماسية هي الأداة الأقدر على إعادة التوازن والرشد إلى النظام الدولي، وإعادة الاعتبار لقيم الحوار والتفاهم بدلًا من منطق القوة والصراع.

لكن تحقيق هذا الدور يتطلب الإيمان العميق بأهمية الدبلوماسية وتمكين أدواتها، والثقة في رجالها وسيداتها الذين يعملون في صمت بعيدًا عن الأضواء، دفاعًا عن مصالح أوطانهم، وسعيًا لتجنيب العالم المزيد من ويلات الحروب والدمار.

وفي الحالة المصرية، تتجسد الدبلوماسية كأحد أعمدة الدولة، تعكس ثقل مصر التاريخي ومكانتها السياسية ودورها المحوري في تحقيق الاستقرار الإقليمي، وفي الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإفريقية.

يبقى السؤال: متى نشاهد عملاً دراميًا يرسخ هذه المعاني والمفاهيم، ويكشف للأجيال الجديدة كيف تُدار معارك الدول أحيانًا بالكلمة والحكمة لا بالسلاح؟
ربما يكون ذلك في رمضان 2027.

تحية تقدير واعتزاز للدبلوماسية المصرية، ولرجالها وسيداتها الذين يحملون اسم مصر إلى العالم بعقل الدولة، وحكمة التاريخ، وثقل الحضارة.

يوم الدبلوماسية المصرية السلك الدبلوماسي الدبلوماسية المصرية

