سجن ترامب ونتنياهو.. راش درويش المرشح الديمقراطي السابق للكونجرس بعد حصوله على جائزة الأوسكار
مواعيد المترو والقطار الكهربائي في عيد الفطر 2026
حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية
القدس تحت الخطر .. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة
قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها
كاف يفحص شكوى الترجي ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد أحداث مباراة دوري الأبطال
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى إلى 886 شخصا.. و2141 جريحا
البحرين: استمرار تدفق الإمدادات الغذائية للسوق المحلية
اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية بسبب الأزمة الإيرانية
بعد شائعة وفاته| فيديو لنتنياهو في مقهى يثير عاصفة من الشكوك حول حقيقته.. وخبير سيبراني يحسم الجدل
بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو
يعالج متلازمة القولون العصبي ومشاكل التنفس.. اكتشف فوائد النعناع الصحية

النعناع
النعناع
اسماء محمد

يعد النعناع من الاعشاب المفيدة للجسم ويحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية التى تجعله فعالا فى علاج عدد كبير من المشكلات الصحية وعلاجها.

ووفقا لموقع pharmeasy نكشف لكم أهم الفوائد الصحية لأوراق النعناع.

فوائد النعناع

تشير الدراسات العلمية إلى أن النعناع له فوائد صحية عديدة للجسم، ولكن يُنصح بتناوله تحت إشراف طبيب مختص للتأكد من ملاءمته لحالتك. إليك بعض الطرق التي يُمكن للنعناع من خلالها أن يُساعد جسمك على البقاء بصحة جيدة.

علاج عسر الهضم 

من المعروف أن أوراق النعناع فاتح شهية رائع، فهي تساعد على تعزيز الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز الإنزيمات الهاضمة.

و يتميز زيت النعناع بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا لتخفيف عسر الهضم والتهابات المعدة، وما إلى ذلك  كما أنه يعمل كعامل مضاد للتشنج بسبب وجود الميثانول 

 متلازمة القولون العصبي 

متلازمة القولون العصبي، هي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي، وقد تسبب ألمًا في المعدة، وإمساكًا، وإسهالًا، وانتفاخًا، وعسر هضم ويُعد تغيير النظام الغذائي العلاج الرئيسي والضروري لمتلازمة القولون العصبي، ولكن بعض الدراسات أظهرت أن زيت النعناع قد يكون مفيدًا.

يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول والذي يعطي تأثيرات مرخية على عضلات الجهاز الهضمي.

علاج المشاكل التنفسية 

يُنصح بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، فهي تعمل كمهدئ جيد وتخفف احتقان الصدر ويمكن أن يُساعد تناول أوراق النعناع يوميًا على تهدئة مرضى الربو.  

من المعروف أن النعناع يساعد على فتح الأنف المسدود، كما أن المنثول يُسهّل التنفس بشكل كبير كما أنه يُخفف من التهيج الناتج عن السعال المزمن .

 العناية بالفم 

يمكن أن تساعد أوراق النعناع في إنعاش أنفاسك على الفور نظرًا لوجود خصائص مبيدة للجراثيم يمكنك مضغ أوراق النعناع للتخلص من الروائح القوية مثل تلك التي تظهر بعد تناول وجبة تحتوي على الثوم.

النعناع عسر الهضم علاج عسر الهضم متلازمة القولون أعراض متلازمة القولون

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

حزب المصريين: الخطاب الرئاسي في "ليلة القدر" أنهى الجدل القديم بين الدين والعلم

مطلب برلماني بإعادة بطاقات التموين الموقوفة وإضافة المواليد.. والوزير يرد

الجيل : كلمة الرئيس السيسي في ليلة القدر تلمس صلب المشروع القومي للجمهورية الجديدة

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

