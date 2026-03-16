يعالج متلازمة القولون العصبي ومشاكل التنفس.. اكتشف فوائد النعناع الصحية

يعد النعناع من الاعشاب المفيدة للجسم ويحتوى على عدد كبير من العناصر الغذائية التى تجعله فعالا فى علاج عدد كبير من المشكلات الصحية وعلاجها.

ووفقا لموقع pharmeasy نكشف لكم أهم الفوائد الصحية لأوراق النعناع.

فوائد النعناع

تشير الدراسات العلمية إلى أن النعناع له فوائد صحية عديدة للجسم، ولكن يُنصح بتناوله تحت إشراف طبيب مختص للتأكد من ملاءمته لحالتك. إليك بعض الطرق التي يُمكن للنعناع من خلالها أن يُساعد جسمك على البقاء بصحة جيدة.

علاج عسر الهضم

من المعروف أن أوراق النعناع فاتح شهية رائع، فهي تساعد على تعزيز الجهاز الهضمي عن طريق تحفيز الإنزيمات الهاضمة.

و يتميز زيت النعناع بخصائص مطهرة ومضادة للبكتيريا لتخفيف عسر الهضم والتهابات المعدة، وما إلى ذلك كما أنه يعمل كعامل مضاد للتشنج بسبب وجود الميثانول

متلازمة القولون العصبي

متلازمة القولون العصبي، هي اضطراب شائع في الجهاز الهضمي، وقد تسبب ألمًا في المعدة، وإمساكًا، وإسهالًا، وانتفاخًا، وعسر هضم ويُعد تغيير النظام الغذائي العلاج الرئيسي والضروري لمتلازمة القولون العصبي، ولكن بعض الدراسات أظهرت أن زيت النعناع قد يكون مفيدًا.

يحتوي زيت النعناع على مركب يسمى المنثول والذي يعطي تأثيرات مرخية على عضلات الجهاز الهضمي.

علاج المشاكل التنفسية

يُنصح بشدة باستخدام أوراق النعناع لمرضى الربو، فهي تعمل كمهدئ جيد وتخفف احتقان الصدر ويمكن أن يُساعد تناول أوراق النعناع يوميًا على تهدئة مرضى الربو.

من المعروف أن النعناع يساعد على فتح الأنف المسدود، كما أن المنثول يُسهّل التنفس بشكل كبير كما أنه يُخفف من التهيج الناتج عن السعال المزمن .

العناية بالفم

يمكن أن تساعد أوراق النعناع في إنعاش أنفاسك على الفور نظرًا لوجود خصائص مبيدة للجراثيم يمكنك مضغ أوراق النعناع للتخلص من الروائح القوية مثل تلك التي تظهر بعد تناول وجبة تحتوي على الثوم.