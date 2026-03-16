السفير التركي بالقاهرة يزور مستشفى الناس ويشارك المرضى فرحة ليلة القدر | شاهد

السفير التركي بالقاهرة يزور مستشفى الناس
السفير التركي بالقاهرة يزور مستشفى الناس
ناصر السيد

زار السفير التركي لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مستشفى الناس الخيري، حيث التقى بالمرضى البالغين والأطفال الذين يتلقون العلاج في المستشفى.

وقال بيان للسفارة التركية بالقاهرة، إن السفير شن اجتمع مع المدير التنفيذي لمستشفى الناس حاتم الملا، حيث اطلع على أنشطة المستشفى والخدمات الصحية التي تقدمها. 

وأضاف البيان أن الملا اصطحب السفير شن في أقسام المستشفى المختلفة، وقدم له شرحاً وافياً عن الخدمات والأعمال المنفذة، موضحا أن المستشفى مزودة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية والتقنيات الحديثة، مؤكداً أن المؤسسة هي كيان غير هادف للربح وتقدم خدماتها مجاناً تماماً لجميع المرضى.

وشارك في الزيارة الفنانة المصرية يسرا وعدد من مسؤولي المستشفى. 

حيث أشار القائمين على إدارة مستشفى الناس، أنها أحد أكبر المراكز الطبية في أفريقيا والشرق الأوسط التي تعالج مجاناً أمراض القلب والجهاز الهضمي والسكري والحروق. 

يعمل المستشفى بالكامل بالتبرعات وهو غير هادف للربح، ويضم 600 سرير، منها 140 سريراً في وحدات العناية المركزة، ويشكل الأطفال حوالي 70% من المرضى، كما يستقبل المستشفى بعض المرضى القادمين من غزة لتلقي العلاج.

وتفقد السفير التركي خلال الزيارة وحدة الحروق وقسم قسطرة القلب وغرف العمليات وخدمات قلب الأطفال، كما تابع اجراء احدى عمليات  جراحية للقلب كانت تُجرى أثناء الزيارة. 

بعد ذلك، اهتم السفير شن بالأطفال المرضى وتحدث معهم، وقدم لهم العيدية ، متمنياً لهم ولعائلاتهم الشفاء العاجل.

وفي تعليقه على الزيارة، أعرب السفير التركي عن تأثره البالغ بتنظيم المستشفى ومستوى الرعاية وجودة الخدمات الصحية المقدمة. 

وأوضح شن أن الهدف من هذه الزيارة هو رفع الروح المعنوية للمرضى بمناسبة ليلة القدر المباركة، ودعم هذه المؤسسة الصحية الناجحة التي تقدم خدمات عالية الجودة دون أي هدف ربحي كما وجه السفير شن تحية تقدير للأطباء والعاملين الصحيين في المستشفى على جهودهم المخلصة.

