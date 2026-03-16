الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

موعد صلاة عيد الفطر 2026 بالقاهرة والمحافظات

موعد صلاة عيد الفطر 2026
موعد صلاة عيد الفطر 2026
عبد العزيز جمال

بدأ العد التنازلي لاستقبال عيد الفطر المبارك 2026، ومع اقتراب العيد يزداد اهتمام المواطنين بمعرفة موعد صلاة عيد الفطر في القاهرة وبقية المحافظات، للتخطيط لحضور الصلاة في المساجد والساحات المخصصة، بما يضمن أداء الفريضة في أجواء روحانية منظمة.

وأعلنت هيئة المساحة المصرية أن تحديد مواعيد الصلاة تم وفق الحسابات الفلكية الدقيقة لكل محافظة، داعية المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المعلنة لتفادي أي اضطرابات في حركة المصلين.
 

قنا تعلن جاهزية 3064 مسجدًا و100 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك

موعد صلاة عيد الفطر في المحافظات 

تختلف مواعيد صلاة العيد قليلًا بين المحافظات حسب موقعها الجغرافي، وأعلنت الهيئة عن توقيتاتها كما يلي:

القاهرة: 6:24 صباحًا

الجيزة: 6:25 صباحًا

القليوبية: 6:24 صباحًا

بورسعيد: 6:20 صباحًا

الإسكندرية: 6:29 صباحًا

الإسماعيلية: 6:20 صباحًا

السويس: 6:19 صباحًا

الفيوم: 6:26 صباحًا

بني سويف: 6:25 صباحًا

المنيا: 6:26 صباحًا

أسيوط: 6:24 صباحًا

أسوان: 6:18 صباحًا

 

صلاة عيد الفطر في المنوفية

موعد صلاة عيد الفطر في مدن الوجه البحري والساحلي

أما في مدن الوجه البحري والساحلي، فقد جاءت المواعيد على النحو التالي:

العريش: 6:14 صباحًا

شرم الشيخ: 6:12 صباحًا

دمياط: 6:22 صباحًا

طنطا: 6:25 صباحًا

المنصورة: 6:24 صباحًا

الزقازيق: 6:23 صباحًا

كفر الشيخ: 6:25 صباحًا

دمنهور: 6:27 صباحًا

مرسى مطروح: 6:40 صباحًا

الغردقة: 6:14 صباحًا

ويلاحظ أن الفروق الزمنية بين المحافظات دقيقة، ولا تتجاوز دقائق معدودة، وتعكس هذه الفروق حسابات شروق الشمس في كل محافظة، وهو العامل الرئيسي لتحديد موعد صلاة العيد بدقة.

أهمية الالتزام بالمواعيد

أكدت الهيئة على ضرورة التزام المواطنين بالمواعيد المحددة لأداء صلاة عيد الفطر، خاصة أن هذه الصلاة تقام في الساحات والمساجد المخصصة لتجنب الازدحام، وتحقيق أقصى قدر من التنظيم والراحة أثناء أداء الفريضة.

 كما نوهت الهيئة إلى أهمية احترام التعليمات المتعلقة بالسلامة العامة، خصوصًا مع توافد أعداد كبيرة من المصلين في المدن الكبرى.

 

قيادات أسيوط يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك

نصائح لأداء صلاة العيد

لتجربة صلاة عيد منظمة وآمنة، يُنصح بالالتزام ببعض الأمور:

  • التوجه مبكرًا إلى المصليات لتجنب الزحام.
  • الالتزام بآداب الصلاة والاحتشام في اللباس.
  • تجهيز السجاد أو الوسادة للصلاة في حال عدم وجود مصلى داخلي.
  • مراعاة الأطفال وكبار السن عند الوصول إلى المصليات.
  • الالتزام بالتكبيرات الجماعية قبل الصلاة لزيادة الطابع الروحاني للعيد.

مع اقتراب عيد الفطر 2026، ينصح الجميع بالاستعداد الروحي والعملي لأداء الصلاة في الموعد المحدد، مع مراعاة تنظيم الحركة في جميع المساجد والساحات. 

ويعكس هذا التنظيم حرص الدولة على توفير بيئة آمنة ومريحة للمصلين، مع ضمان أداء صلاة العيد وفق التوقيتات الرسمية التي أصدرتها الهيئة، لتكون تجربة العيد روحانية ومنظمة لجميع المواطنين في كافة المحافظات.

