ديني

نفحات ليلة القدر.. أئمة قبلة الجامع الأزهر يؤدون صلاة التراويح في ليلة 27 رمضان

أحمد سعيد

شهد الجامع الأزهر في الليلة السابعة والعشرين من شهر رمضان المبارك، توافدًا كبيرًا من جموع المصلين الذين ملأوا أروقته التاريخية وساحاته العامرة منذ وقت مبكر، في أجواء إيمانية مهيبة تعكس مكانة الجامع الأزهر كقبلةٍ للعلم والعبادة ووجهةٍ للمسلمين من مختلف دول العالم والمحافظات خلال شهر رمضان المبارك، حيث حرص المصلون على اغتنام هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر، رجاءً لنفحات الرحمة والمغفرة والعتق من النيران.

المصلون يحيون تراويح ليلة السابع والعشرين من رمضان ولا موطئ لقدم داخل أروقة الجامع

وأقبل المصلون على إحياء هذه الليالي المباركة من العشر الأواخر بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن الكريم، في أجواء روحانية عامرة بالسكينة والخشوع، خاصة مع ما تحمله هذه الليالي من فضل عظيم ومكانة خاصة في نفوس المسلمين؛ إذ يحرص الكثيرون على المواظبة على الصلاة والقيام طلبًا لرضا الله تعالى وابتغاء مرضاته، حيث امتلأت أروقة الجامع الأزهر وساحاته بالمصلين الذين تضرعوا إلى الله تعالى سائلين عفوه ورضاه، وأن يتقبل منهم صالح الأعمال.

وتقدَّم صفوف المصلين د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، ود. عباس شومان، أمين عام هيئة كبار العلماء، ود. محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأروقة العلمية بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، ود. أحمد الشرقاوي، وكيل قطاع المعاهد الأزهرية لشؤون التعليم، والشيخ حسن عبدالنبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف، إلى جانب لفيف من علماء الأزهر الشريف وقياداته، حيث شاركوا جموع المصلين الدعاء والتضرع إلى الله تعالى أن يتقبل صالح الأعمال، وأن يعمَّ الخير والبركة على مصر والأمة الإسلامية.

وأمَّ المصلين في صلاة العشاء الشيخ رمضان خليف، قارئًا برواية حفص عن عاصم من سورة الذاريات، فيما أمَّ المصلين في صلاة التراويح د. أسامة الحديدي، برواية ابن وردان عن أبي جعفر المدني، من سور الذاريات والطور والنجم، وشاركه في الإمامة الشيخ محمد علاء، برواية ابن ذكوان عن ابن عامر الشامي، من سورتي النجم والقمر، وشاركهما الشيخ رضا السويفي، برواية شعبة عن عاصم الكوفي،  من سورة الرحمن، فيما صلى الشفع والوتر الشيخ محمد عبدالنبي جادو، في مشهد يعكس عناية الأزهر الشريف بإحياء سنة القراءات القرآنية المتواترة وإتاحة الفرصة للقراء الشباب للمشاركة في إمامة المصلين.

ويواصل الجامع الأزهر أداء رسالته العلمية والدعوية خلال الشهر الكريم عبر برنامج رمضاني متكامل، يتضمن إقامة صلاة التراويح يوميًّا بالقراءات المتواترة بواقع 20 ركعة بالقراءات العشر؛ بهدف تعريف المصلين بتراث القراءات القرآنية المتنوعة، إلى جانب إقامة صلاة التهجد في العشر الأواخر بواقع ثماني ركعات كل ليلة، فضلًا عن تنظيم 137 درسًا ومحاضرة علمية يشارك فيها نخبة من كبار العلماء وأساتذة جامعة الأزهر، وعقد 130 مقرأة قرآنية بواقع خمس مقارئ يوميًّا، في إطار جهود الأزهر الشريف لنشر علوم القرآن الكريم وترسيخ القيم الإيمانية والوعي الديني الصحيح في نفوس المسلمين.

جدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر  أعلن زيادة عدد وجبات السحور التي سيوزِّعها على رواد الجامع الأزهر في ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك، الذين سيتوافدون لصلاة التراويح وصلاة التهجد وإحياء ليلة القدر، إلى 8000 وجبة.

