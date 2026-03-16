قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصلت 50 ألف جنيه .. زيادات أسعار سيارات SUV في مارس 2026
موعد استطلاع هلال شوال 2026 وإعلان أول أيام عيد الفطر
ترامب: دمرنا 30 سفينة زرع ألغام في مضيق هرمز وجزيرة خرج
بث مباشر صلاة العشاء والتراويح في ليلة 27 رمضان من الجامع الأزهر
العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس
صدمة في شمال إسرائيل.. صاروخ حزب الله يشعل النار في مستوطنة نهاريا
ترامب: هاجمنا 7000 هدف في إيران وأصبحت نمرا من ورق
موعد مباراة الزمالك وأوتوهو الكونغولي في إياب الكونفيدرالية
ترامب يعلن إصابة رئيسة موظفي البيت الأبيض بسرطان الثدي
هل استثنى قانون الإيجار القديم المسنين من إنهاء العقود؟ تفاصيل
خلال 5 دقائق .. ترامب يهدد بتدمير أنابيب النفط في جزيرة خرج الإيرانية
معنديش شقة وببات في المسجد .. دموع الفرح لمسنة بعد دعم إنساني من حياة كريمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

بث مباشر صلاة العشاء والتراويح في ليلة 27 رمضان من الجامع الأزهر

أحمد سعيد

يؤدي عدد كبير من المصلين صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر وسط أجواء إيمانية حيث تبدأ بعد قليل صلاة العشاء والتراويح في ليلة 27 رمضان. 

ويسعى كل مؤمن لاغتنام الفضل والثواب في كل لحظة من أيام رمضان؛ بأداء صلاة والعشاء والتراويح ، حيث إن أفضل ما يتميز به الشهر الفضيل هو صلاة التراويح في المساجد الكبرى في مصر.

ويقدم موقع "صدى البلد" بثًا مباشرًا لأداء صلاة العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 27 رمضان.

كيفية صلاة التراويح

صلاة التراويح ليست بفرض، والدين يسر، ولا يكلف الله نفسًا إلا وسعها؛ فمن استطاع صلاتها عشرين ركعة فقد أتى بالكمال وعمل عملًا يُثَاب عليه وله أجر وافر، ومن لم يستطع صلاة العشرين صلَّى ما في استطاعته ويكون بذلك مأجورًا أيضًا، غير أنَّه لم يرقَ إلى درجة الكمال ولا يكون بذلك تاركًا فرضًا من الفرائض.

ويستحب الجلوس بين صلاة كلِّ أربعِ ركعاتٍ بقدرها، وكذا بين الترويحة الخامسة والوتر، ولم يُؤثَر عن السلف شيءٌ معين يلزم ذكره في حالة الانتظار، وأهل كل بلد مُخَيَّرون وقت جلوسهم هذا بين قراءة القرآن والتسبيح وصلاة أربع ركعات فرادى والتهليل والتكبير أو ينتظرون في صمت وسكون.

عدد ركعات صلاة التراويح

كيف تصلي التراويح 11 ركعة؟.. صلاة التراويح تصلى مثنى مثنى أي ركعتين ركعتين، ثم يصلي الشفع ركعتين ثم الوتر، ووقت صلاة التراويح يكون من بعد صلاة العشاء وقبل الوتر إلى طلوع الفجر؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيمَانًا وَاحْتِسَابًا؛ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ» متفقٌ عليه.

وفي "الصحيحين" عن أم المؤمنين السيدة عائشة- رضي الله تعالى عنها-: "ما كان رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم- يزيدُ في رمضان ولا غيره على إحدى عشرة ركعة منها الوتر".

وما رُوي عن ابن عباس- رضي الله عنهما-، من أنه- صلى الله عليه وآله وسلم- كان يُصَلّي في رمضان عشرين ركعة سوى الوتر؛ فـ"ضعيف".

