محافظ الشرقية يُعلن الطوارئ قبل الدراسة ورمضان: حملات مكثفة ونظافة شاملة بمحيط المدارس

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء رفع درجة الاستعدادات القصوى قبل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026م، وذلك من خلال تكثيف حملات النظافة والتجميل، وتهذيب وقص الأشجار، ونقل صناديق القمامة بعيدًا عن أسوار المدارس، فضلًا عن رفع كافة الإشغالات والأكشاك غير المرخصة والباعة الجائلين بمحيط المدارس، ومراجعة بالوعات الصرف الصحي والتأكد من تغطيتها، وعزل أعمدة الإنارة حفاظًا على سلامة وأرواح أبنائنا الطلاب.

واطمأن المحافظ من محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، والالتزام بتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة، والتأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وأنها تعمل بشكل جيد، لتوفير بيئة تعليمية وتربوية هادئة وآمنة للطلاب والطالبات، متمنيًا لجميع أبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية وضمان جودتها، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الحملات اليومية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج رغيف خبز جيد في الوزن والمواصفات، وإعداد تقرير يومي عن موقف المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والغرفة التجارية، بسرعة الانتهاء من إقامة معارض "أهلاً رمضان" بكل مركز ومدينة، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين ومصانع السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير أكبر قدر من هذه السلع بالأسواق، نظرًا لتزايد القوة الشرائية للمواطنين خلال تلك الفترة لسد احتياجاتهم، والاستفادة من السلع المخفضة التي تتراوح ما بين 25% إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجّه المحافظ باستمرار تنظيم "سوق اليوم الواحد" لسد احتياجات أكبر عدد من المواطنين بالمحافظة، مع تخصيص ركن ثابت لـ"أهلاً رمضان" داخل سوق "اليوم الواحد"، تزامنًا مع تزايد نسب الاستهلاك وارتفاع معدلات الشراء مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كما وجّه بتنظيم إقامة موائد الرحمن والعمل على تنفيذها بالشكل الحضاري اللائق وبأماكن واضحة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، بتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، موجهًا بحصر كافة أراضي أملاك الدولة الخاصة وسرعة تقنين أوضاعها قانونيًا، ومشددًا على تفعيل دور لجان الحصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح، وسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح، والاستفادة من مد مهلة التصالح الجديدة لمدة 6 أشهر، والتي بدأت اعتبارًا من يوم 5 / 11 / 2025، للدخول تحت مظلة القانون.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بتوصيل المرافق العامة لأي منشأة إلا بعد صدور خطاب الموافقة من إدارة التراخيص، مؤكدًا ضرورة إزالة كافة أعمدة الإنارة غير المستغلة أو التالفة بالطرق الرئيسية والعامة، بالتنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين والمظهر العام للطرق.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التخلص الآمن من بؤر المياه الراكدة بخزانات الصرف الصحي وتطهيرها، وتنفيذ أعمال مكافحة الطور البالغ للبعوض باستخدام أجهزة الضباب والرذاذ المحمولة على سيارات داخل الشوارع، مشددًا على ضرورة التخلص الآمن من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دوري، مع الالتزام بتحميل سيارات جمع ونقل المخلفات طبقًا للحمولات المصرح بها وتغطيتها بغطاء محكم لمنع تناثر المخلفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.