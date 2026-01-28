قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يتفوق على الاتفاق بثنائية في الشوط الأول بالدوري السعودي
خالد أبوبكر: البرلمان يجب أن يكون منصة لتوضيح وجهات النظر بين الحكومة والأحزاب|فيديو
إيران تؤكد جاهزية قواتها المسلحة وترحب باتفاق نووي عادل
العناصر الإرهابية قتلوا الناس.. أحمد موسى يكشف كواليس 28 يناير 2011
أحمد موسى: صقور المخابرات رصدوا جاسوسا إسرائيليا يجلس مع الإخوان بميدان التحرير في 2011
أحمد موسى: 28 يناير 2011 أسوأ يوم في تاريخ مصر وخطة ممنهجة لإسقاط الدولة
خالد أبو بكر: قضاة مصر نموذج يُحتذى به على مستوى العالم العربي
إيران تعلن اعتقال 16 من القادة الرئيسيين للاحتجاجات الأخيرة وتلاحق آخرين
تفعيل الدفع بـ"الفيزا" في محطات الخط الثالث والقطار الكهربائي بدءاً من الغد
محمود حمادة يفقد الوعي خلال مباراة المصري وسيراميكا
أحمد موسى يتحدث عن خطط الإخوان للسيطرة على البلاد خلال 2011
تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الشرقية يُعلن الطوارئ قبل الدراسة ورمضان: حملات مكثفة ونظافة شاملة بمحيط المدارس

تنفيذي الشرقية
تنفيذي الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء رفع درجة الاستعدادات القصوى قبل بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025 / 2026م، وذلك من خلال تكثيف حملات النظافة والتجميل، وتهذيب وقص الأشجار، ونقل صناديق القمامة بعيدًا عن أسوار المدارس، فضلًا عن رفع كافة الإشغالات والأكشاك غير المرخصة والباعة الجائلين بمحيط المدارس، ومراجعة بالوعات الصرف الصحي والتأكد من تغطيتها، وعزل أعمدة الإنارة حفاظًا على سلامة وأرواح أبنائنا الطلاب.

واطمأن المحافظ من محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، على جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني، والالتزام بتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة، والتأكد من سلامة البوابات الحديدية للمدارس وأنها تعمل بشكل جيد، لتوفير بيئة تعليمية وتربوية هادئة وآمنة للطلاب والطالبات، متمنيًا لجميع أبنائنا الطلاب التوفيق والنجاح.

وخلال الاجتماع، شدد محافظ الشرقية على وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع مباحث التموين ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد الجيد لاستقبال شهر رمضان المبارك، من خلال تكثيف الحملات التموينية والرقابية للتأكد من توافر جميع السلع الأساسية والاستراتيجية وضمان جودتها، مؤكدًا على ضرورة تكثيف الحملات اليومية على المخابز البلدية للتأكد من إنتاج رغيف خبز جيد في الوزن والمواصفات، وإعداد تقرير يومي عن موقف المخابز البلدية لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

كما وجّه المحافظ وكيل وزارة التموين، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والغرفة التجارية، بسرعة الانتهاء من إقامة معارض "أهلاً رمضان" بكل مركز ومدينة، والتواصل مع كبار المنتجين والتجار والموردين ومصانع السلع الأساسية والاستراتيجية لتوفير أكبر قدر من هذه السلع بالأسواق، نظرًا لتزايد القوة الشرائية للمواطنين خلال تلك الفترة لسد احتياجاتهم، والاستفادة من السلع المخفضة التي تتراوح ما بين 25% إلى 30% عن مثيلاتها بالأسواق، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

ووجّه المحافظ باستمرار تنظيم "سوق اليوم الواحد" لسد احتياجات أكبر عدد من المواطنين بالمحافظة، مع تخصيص ركن ثابت لـ"أهلاً رمضان" داخل سوق "اليوم الواحد"، تزامنًا مع تزايد نسب الاستهلاك وارتفاع معدلات الشراء مع اقتراب شهر رمضان المبارك، كما وجّه بتنظيم إقامة موائد الرحمن والعمل على تنفيذها بالشكل الحضاري اللائق وبأماكن واضحة للمواطنين.

وتطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية على وكيل وزارة الزراعة، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومدير الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة، بتكثيف الجهود المبذولة لتنفيذ حملات إزالة التعديات ضمن أعمال الموجة الـ28 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بنطاق المحافظة، موجهًا بحصر كافة أراضي أملاك الدولة الخاصة وسرعة تقنين أوضاعها قانونيًا، ومشددًا على تفعيل دور لجان الحصر تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة، والتصدي بكل حزم لأي محاولات للبناء المخالف، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

كما أمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة المستمرة لملف التصالح، وسرعة الانتهاء من الطلبات المقدمة من المواطنين، وتقديم كافة التيسيرات اللازمة لإنهاء إجراءات التصالح، والاستفادة من مد مهلة التصالح الجديدة لمدة 6 أشهر، والتي بدأت اعتبارًا من يوم 5 / 11 / 2025، للدخول تحت مظلة القانون.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بعدم السماح بتوصيل المرافق العامة لأي منشأة إلا بعد صدور خطاب الموافقة من إدارة التراخيص، مؤكدًا ضرورة إزالة كافة أعمدة الإنارة غير المستغلة أو التالفة بالطرق الرئيسية والعامة، بالتنسيق مع قطاعات كهرباء الشرقية، حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين والمظهر العام للطرق.

وخلال الاجتماع، وجّه المحافظ وكيل وزارة الصحة، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بضرورة التخلص الآمن من بؤر المياه الراكدة بخزانات الصرف الصحي وتطهيرها، وتنفيذ أعمال مكافحة الطور البالغ للبعوض باستخدام أجهزة الضباب والرذاذ المحمولة على سيارات داخل الشوارع، مشددًا على ضرورة التخلص الآمن من تجمعات القمامة ورفعها بشكل دوري، مع الالتزام بتحميل سيارات جمع ونقل المخلفات طبقًا للحمولات المصرح بها وتغطيتها بغطاء محكم لمنع تناثر المخلفات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

الشرقية محافظ الشرقية درجة الإستعدادات القصوى حملات النظافة صناديق القمامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2026 الترم الاول برقم الجلوس .. درجاتك هنا

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس محافظة الجيزة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 القاهرة .. برقم الجلوس

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2026 .. شوف درجاتك

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الراسي الأول بالجيزة

الذهب

مفاجأة بعيار 21 .. أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة تمهيدا لإعلانها على موقع المديرية

سعر الذهب في مصر

بقيمة 490 جنيها.. ارتفاع سعر الذهب عيار 24 في مصر الآن

ترشيحاتنا

دار الإفتاء

هل صلاة الجماعة في البيت تُجزئ عن المسجد عند العجز؟.. أمين الإفتاء يجيب

برنامج "نوابغ الأزهر"

برنامج "نوابغ الأزهر" يواصل حلقاته في معرض القاهرة الدولي للكتاب

ندوة بجناح الأزهر

ندوة بجناح الأزهر تناقش الصهيونية كحركة عدوانية وتوصي بتكثيف الوعي لكشف مخططاتها

بالصور

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟
ما سبب اشتهاء الملح أو الرغبة الشديدة في تناوله؟

دوللي شاهين تستقبل عزاء والدتها بكنيسة القديس مار يوسف بوسط البلد

دوللى شاهين
دوللى شاهين
دوللى شاهين

تعرف على المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في 2025

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها
مضاعفات التهاب القولون التقرّحي.. مخاطر يجب الانتباه لها

فيديو

رنا سماحة

مش أصول.. رنا سماحة تطرح ثالث أعانى ألبومها "مهري حياة"

محمد فؤاد

كفاية غربة وارمي التكال.. محمد فؤاد يطرح أحدث أغانيه

أسما شريف منير والشك

إلتزامي سبب مشاكلي.. أسما شريف منير تحكي رحلتها مع الشك والعودة إلى الله|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد