سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصري ‏المحلي ‏‏انتشارا، والذي يضم الكثير من الأشكال للطرازات المختلفة ‏بها، فمنها الاقتصادية ‏‏والمتوسطة وأيضا الفارهة.‏

أصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء، يبحثون عن ‏السيارات ‏‏المستعملة ذات السعر المنخفض؛ لتوفير جزء من المبلغ الذي سيدفعونه حال شراء ‏سيارة جديدة.

وانتشرت منصات بيع السيارات المستعملة، والتي عرضت عددا ‏من ‏‏السيارات لفتت أنظار الجميع، بسبب سعرها الجيد، ومن بينها ‏السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2014‏.

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2014، على محرك اقتصادي صغير مكون من 3 أسطوانات بسعة 1.2 لتر (1200 سي سي)، يولد قوة تصل إلى 78 حصانا، يتصل إما بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من نوع CVT، وتشتهر السيارة بكفاءتها العالية جدا في استهلاك الوقود، حيث تستهلك حوالي 5 لترات فقط لكل 100 كيلومتر.

تأتي السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2014‏، كسيارة سيدان مدمجة وخفيفة الوزن (حوالي 915 كجم)، مما يجعلها سهلة القيادة والمناورة داخل المدن المزدحمة، وتوفر مساحة داخلية جيدة للركاب مع صندوق خلفي بسعة 450 لتر، وهو رقم ممتاز بالنسبة لفئتها، مع عجلات بقياس 14 أو 15 بوصة حسب الفئة.

تشتمل التجهيزات الأساسية على مكيف هواء، ونوافذ كهربائية، ونظام صوتي يدعم راديو وCD، وفي جوانب السلامة، تتوفر السيارة غالبا بوسائد هوائية أمامية للسائق والراكب، ونظام فرامل مانع للانغلاق (ABS) مع توزيع إلكتروني لقوة الفرامل (EBD)، بالإضافة إلى ميزة الدخول بدون مفتاح وتشغيل المحرك بضغطة زر في الفئات الأعلى.

وعن سعر السيارة ميتسوبيشي اتراج موديل 2014‏، فيأتي بمتوسط 300 ألف جنيه، ‏‏وقد يختلف السعر بعض الشئ على حسب الحالة الفنية للسيارة‎.‎