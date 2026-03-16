الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

قيمة استثنائية مقابل سعر.. إليك أفضل الهواتف الاقتصادية في 2026

هاتف موتورولا رازر 70
لمياء الياسين

إذا كنت تبحث عن هاتف بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شراء أكثر من هاتف متواجد في الأسواق مع توافر العديد من الميزات العصرية فيها.

 هاتف وان بلس OnePlus Nord 4

يمكنك التفكير في شراء هاتف OnePlus Nord 4 وسيكون أول هاتف ذكي رائد تطلقه الشركة منذ فترة طويلة يتميز بظهر معدني.

ويعمل الهاتف بمعالج كوالكوم Snapdragon 7 Plus Gen3، وسيحتوي على شاشة من نوع OLED بقياس 6.74 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز ودقة 1.5K.

ومن المتوقع أن يصل مع كاميرات مزدوجة بدقة 50 ميجابكسل (واسعة) + 8 ميجابكسل (فائقة الاتساع)، وكاميرا سيلفي بدقة 16 ميجابكسل، و6 سنوات من تحديثات البرامج، وبطارية 5500 مللي أمبير، ودعم الشحن بقوة 100 وات.

هاتف سامسونج Galaxy M35

ستطلق شركة سامسونج هاتف Galaxy M35 في الهند، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو، وبما أن المنتج أصبح رسميًا بالفعل في العديد من الأسواق فأن جميع مواصفاته معروفة بالفعل.

ويحتوي الهاتف على شاشة من نوع AMOLED بقياس 6.6 بوصة وبدقة FHD+ ومعدل تحديث 120 هرتز محمية بزجاج Corning Gorill Glass Victus، كما يعمل بمعالج سامسونج Exynos 1380 ويستمد الطاقة من بطارية بسعة 6000 مللي أمبير في الساعة.

ويأتي الجهاز بكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ووحدة واسعة النطاق بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا سيلفي بدقة 13 ميجابكسل، ومستشعر بصمة الإصبع مثبت على الجانب، ودعم الشحن بقوة 25 وات.

مواصفات هاتف موتورولا رازر 70 

وبحسب بيانات TENAA السابقة لهاتف Razr 70 ، من المتوقع أن يأتي هاتف Motorola Razr 70 بشاشة OLED قابلة للطي مقاس 6.9 بوصة بدقة 1080 × 2640 بكسل، بالإضافة إلى شاشة خارجية مقاس 3.63 بوصة بدقة 1056 × 1066 بكسل. كما يُشاع أن الجهاز سيحتوي على مستشعر بصمة جانبي لتعزيز الأمان.

وقد يشتمل الهاتف على كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا خلفية مزدوجة تتكون من مستشعرين بدقة 50 ميجابكسل لكل منهما. أما من الداخل، فيأتي الجهاز بمعالج ثماني النواة بتردد 2.75 جيجاهرتز، مع خيارات ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعات 8 و12 و16 و18 جيجابايت.
قد تتضمن خيارات التخزين 128 جيجابايت، و256 جيجابايت، و512 جيجابايت، و1 تيرابايت. ويُقال إن الهاتف مزود ببطارية ثنائية الخلايا بسعة 4275 مللي أمبير/ساعة، مع أن السعة النموذجية قد تصل إلى حوالي 4500 مللي أمبير/ساعة. ويبلغ حجم الهاتف 171.3 × 73.9 × 7.2 ملم، ويزن حوالي 188 جرامًا.

بعد حصوله على شهادات اعتماد رئيسية، من الممكن إطلاق هاتف Razr 70 في الصين في أقرب وقت الشهر المقبل .

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

الفنان سعيد مختار

في القفص لأول مرة.. اليوم محاكمة المتهم بإنهاء حياة الفنان سعيد مختار

ترشيحاتنا

أرسنال الإنجليزي

مهمة صعبة لأرسنال في دوري أبطال أفريقيا

تشيلسي

رابطة الدوري الإنجليزي: غرامة 14 مليون دولار علي تشيلسي

ريفر بليت

ريفر بليت يواصل الصحوة في الدوري الأرجنتيني

فيديو

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد