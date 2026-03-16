رسميا.. محمد عبد الغني نقيبا للمهندسين بـ 10505 أصوات
الأعلى للإعلام: منع ظهور المذيعة فرح علي شهرا وتغريم قناة الزمالك 100 ألف جنيه
الجيش الإسرائيلي يبدأ عملية برية لتوسيع المنطقة العازلة في جنوب لبنان
منع ظهور مذيعة الزمالك لمدة شهر وتغريم القناة مبلغ 100 ألف جنيه
رسالة الرئيس السيسي للعالم.. يجب وقف التصعيد وحقن الدماء وإنهاء الصراعات
العربية النقل دخلت في الاثنين الملاكي .. إصابات خطيرة بحادث مروع بالدائري
إجازة البنوك في عيد الفطر 2026 خمسة أيام .. وموعد عودة العمل
مصرع شاب في حادث موتوسيكل بالمنوفية | وشهود عيان: ملحقناهوش
رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي في احتفالية ليلة القدر رسالة سلام للعالم
بجائزة مليون جنيه.. الرئيس السيسي يكرم القارئ عمر علي لفوزه بالمركز الأول في دولة التلاوة
استجاب لطلبه.. لقطة إنسانية من الرئيس السيسي تجاه حافظ للقرآن في احتفالية ليلة القدر
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ عدد من المشروعات بمنطقة قناة السويس
إلهام أبو الفتح
تكنولوجيا وسيارات

هاتف اقتصادي من ريلمي يغزو الأسواق بميزات ثورية.. إليك أهم مواصفاته

لمياء الياسين

أدرجت شركة التجزئة الأوروبية "جوميبو" هاتف Realme C100 5G الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، وكشفت عن المواصفات الكاملة وتفاصيل الأسعار للهاتف الذكي الاقتصادي بتقنية 5G.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2. سيأتي الهاتف بنظام Android 16، إلا أن القائمة تشير إلى ColorOS 16 بدلاً من واجهة Realme UI 7 المتوقعة، وهو على الأرجح خطأ شائع في صفحات البيع بالتجزئة قبل طرحها في الأسواق.

تتوفر خيارات التخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت. ويمكن للمستخدمين توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقات microSD. ويشمل نظام الكاميرا كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل قادرة على التكبير الهجين 10x، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 6.8 بوصة بدقة 1570 × 720 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز، وهو أمر غير شائع في هذه الفئة، مما قد يوفر تجربة تصفح ولعب أكثر سلاسة مقارنةً بالشاشات القياسية ذات معدل التحديث 60 هرتز أو 90 هرتز.
يبلغ وزن الهاتف 212 ​​جرامًا، وأبعاده 166.38 × 76.13 × 8.45 ملم، وهو حاصل على شهادة MIL-STD-810H لمتانته الفائقة. يتوفر الهاتف بلونين: الأخضر والبنفسجي.

مواصفات  هاتف Realme C100 5G

تصل سعة البطارية إلى 7000 مللي أمبير، مما يجعل عمر البطارية الطويل ميزة رئيسية، مع أن مواصفات الشحن لم تُكشف بعد. ستتضمن العبوة شاحنًا. تشمل خيارات الاتصال شبكة واي فاي ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.3، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بينما يقتصر إخراج الصوت على مكبر صوت أحادي.

تحدد الأسعار الفرنسية طراز 128 جيجابايت بسعر 237 يورو وطراز 256 جيجابايت بسعر 256 يورو، مع إمكانية إجراء تعديلات على الأسعار في مختلف الأسواق الأوروبية.

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

وائل جمعة

سوء النية واضح.. رد فعل صادم من وائل جمعة بعد خسارة الأهلي أمام الترجي

أسعار الدواجن

البانيه يكسر حاجز ال 250 جنيهًا.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

صلاة عيد الفطر

موعد صلاة عيد الفطر 2026 في مصر بالمحافظات.. اعرف توقيت صلاة العيد

عيسي سي

الإدارة نايمة في العسل.. ناقد رياضي يهاجم حكم مباراة الترجي والأهلي

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

القلب

ثلاثة أطعمة في الثلاجة تضر القلب.. فما هي؟

عمرو ناصر

معتمد جمال يوجه بتجهيز برنامج خاص لـ عمرو ناصر

هيثم حسن

إعلامي: منتخب مصر يستدعي نجم أوفييدو الإسبانى لمعسكر مارس

الزمالك

موعد مباراة الزمالك ضد أوتوهو الكونغولي في إياب الكونفيدرالية

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

في عرسٍ قرآني..أزهر الشرقية يكرم حفظة القرآن بمعهد الصفوة بالزقازيق

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

إزالة 33 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : العالم .. بتوقيت طهران!

المزيد