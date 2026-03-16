هاتف اقتصادي من ريلمي يغزو الأسواق بميزات ثورية.. إليك أهم مواصفاته

أدرجت شركة التجزئة الأوروبية "جوميبو" هاتف Realme C100 5G الذي لم يتم الإعلان عنه بعد، وكشفت عن المواصفات الكاملة وتفاصيل الأسعار للهاتف الذكي الاقتصادي بتقنية 5G.

يعمل الجهاز بمعالج MediaTek Dimensity 6300 مع معالج رسوميات Mali-G57 MC2. سيأتي الهاتف بنظام Android 16، إلا أن القائمة تشير إلى ColorOS 16 بدلاً من واجهة Realme UI 7 المتوقعة، وهو على الأرجح خطأ شائع في صفحات البيع بالتجزئة قبل طرحها في الأسواق.

هاتف Realme C100 5G

تتوفر خيارات التخزين بسعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وكلاهما مزود بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 4 جيجابايت. ويمكن للمستخدمين توسيع سعة التخزين حتى 2 تيرابايت باستخدام بطاقات microSD. ويشمل نظام الكاميرا كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل قادرة على التكبير الهجين 10x، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل.

يتميز الجهاز بشاشة LCD مقاس 6.8 بوصة بدقة 1570 × 720 بكسل. تدعم الشاشة معدل تحديث 144 هرتز، وهو أمر غير شائع في هذه الفئة، مما قد يوفر تجربة تصفح ولعب أكثر سلاسة مقارنةً بالشاشات القياسية ذات معدل التحديث 60 هرتز أو 90 هرتز.

يبلغ وزن الهاتف 212 ​​جرامًا، وأبعاده 166.38 × 76.13 × 8.45 ملم، وهو حاصل على شهادة MIL-STD-810H لمتانته الفائقة. يتوفر الهاتف بلونين: الأخضر والبنفسجي.

تصل سعة البطارية إلى 7000 مللي أمبير، مما يجعل عمر البطارية الطويل ميزة رئيسية، مع أن مواصفات الشحن لم تُكشف بعد. ستتضمن العبوة شاحنًا. تشمل خيارات الاتصال شبكة واي فاي ثنائية النطاق، وبلوتوث 5.3، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، بينما يقتصر إخراج الصوت على مكبر صوت أحادي.

تحدد الأسعار الفرنسية طراز 128 جيجابايت بسعر 237 يورو وطراز 256 جيجابايت بسعر 256 يورو، مع إمكانية إجراء تعديلات على الأسعار في مختلف الأسواق الأوروبية.