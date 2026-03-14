بالصور

أرخص 5 سيارات يابانية زيرو في مصر

سيارات يابانية
سيارات يابانية
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري، موجة من التخبطات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن رفع اسعار بعض طرازاتهم و البعض الاخر لخفض أسعار سياراته ، بعد وقوع الازمة الاخيرة والحرب الايرانية الأمريكية.

تراوحت قيمة الزيادات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض طرازات السيارات إلى 100 ألف جنيه، ما يعكس حالة عدم الاستقرار في السوق ، بعد ان كان هناك حالة من الاستقرار وانخفاضات متتالية باسعار السيارات .

كما أرتفعت اسعار البنزين مؤخرا داخل السوق المحلى، خلال السطور التالية سنتعرف على أرخص 5 سيارات يابانية زيرو في مصر:

1- نيسان صني

تعتمد سيارة نيسان صنى علي محرك سعة 1500 سي سي، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة، وتحتاج إلي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 41 لتر، وعزم دوران 134 نيوتن/متر، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون في مدة 12.5 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

- الفئة الأولي مانيوال بسعر ‏645.000 جنيه

‏- الفئة الأولي أوتوماتيك ‏بسعر ‏695.000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر ‏745.000 جنيه ‏

‏- الفئة الثالثة بسعر ‏765.000 جنيه ‏

2- ميتسوبيشي أتراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي اتراج على محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 76 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران 100 نيوتن/متر .

أما عن سعر ميتسوبيشي أتراج، فتاتي بفئة واحدة بسعر 670.000 جنيه.

3- سوزوكي ديزاير

تعتمد السيارة  سوزوكي ديزاير، على محرك سعة 1200 سي سي، ينتج قوة 85 "حصان"، وعزم أقصى للدوران 112 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة رباعي السرعات، وتتسارع السيارة من وضع الثبات حتى 100 كم/سعة، في مدة زمنية 12.9 ثانية، ويبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 6.2 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.

أما عن سعر سوزوكي ديزاير ، فتاتي بفئة واحدة بسعر ‏790 ألف جنيه.‏

4- ميتسوبيشي ميراج

تعتمد السيارة ميتسوبيشي ميراج على محرك مايفيك 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، بقوة ‏‏78 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، وعزم دوران 100 نيوتن.متر عند 4000 ‏دورة في الدقيقة، ويتصل بناقل حركة أوتوماتيكي ‏CVT، وخزان وقود سعة 35 لتر.‏

أما عن سعر ميتسوبيشي ميراج، فتاتي بفئة واحدة بسعر ‏‏685 ألف جنيه.‏

5- نيسان سنترا

تعتمد نيسان سنترا على محرك 4 سلندر تنفس طبيعي سعة 1600 ‏سي سي بقوة 118 حصان وعزم 154 نيوتن.متر عند 4000 دورة/الدقيقة مع ناقل ‏حركة أوتوماتيك ‏CVT‏ ودفع أمامي للعجلات.‏

أما عن سعر نيسان سنترا، فتاتي بفئة واحدة بسعر ‏‏‏920.000 جنيه.‏

أرخص 5 سيارات يابانية زيرو في مصر

