قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كل ما تريد معرفته عن تسلا 3 وسعرها عالميا

تسلا موديل 3
تسلا موديل 3
صبري طلبه

شهدت سوق السيارات الكهربائية خلال السنوات الأخيرة توسعاً ملحوظاً مع دخول عدد متزايد من الشركات إلى هذا القطاع، ولكن يبقى طراز Tesla Model 3  أحد أبرز السيارات التي ساهمت في انتشار المركبات الكهربائية على نطاق واسع. 

تسلا موديل 3 والأداء الفني

 تطرح السيارة تسلا موديل 3 بعدة نسخ تعتمد بالكامل على الطاقة الكهربائية، وتختلف فيما بينها من حيث عدد المحركات ونظام الدفع، حيث تأتي النسخة الأولى بمحرك كهربائي واحد ينقل القوة إلى العجلات الخلفية، وتصل قوتها إلى نحو 286 حصاناً مع عزم دوران يبلغ 436 نيوتن متر. 

وتوفر هذه النسخة مدى قيادة يصل إلى نحو 584 كيلومتراً بالشحنة الواحدة، بينما تبلغ سرعتها القصوى حوالي 201 كيلومتر في الساعة، مع قدرة على التسارع من السكون إلى سرعة 96 كيلومتراً في الساعة خلال 4.9 ثانية.

تسلا موديل 3 

أما النسخة الثانية فتعتمد على محركين كهربائيين مع نظام دفع كلي للعجلات، ويصل مدى القيادة في هذه الفئة إلى نحو 556 كيلومتراً، في حين يتقلص زمن التسارع إلى حوالي 4.2 ثانية للوصول إلى سرعة 96 كيلومتراً في الساعة.

تأتي نسخة الأداء العالي بنظام دفع رباعي بمحركين كهربائيين، لكنها تقدم قوة تصل إلى 510 أحصنة وعزم دوران يبلغ 741 نيوتن متر، وتستطيع هذه النسخة التسارع إلى سرعة 96 كيلومتراً في الساعة خلال نحو 2.9 ثانية فقط، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 262 كيلومتراً في الساعة.

تسلا موديل 3 

تصميم تسلا موديل 3 

يبلغ طول السيارة نحو 4720 ملم، بينما يصل عرضها إلى 1850 ملم، ويبلغ ارتفاعها حوالي 1440 ملم، كما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2875 ملم، ويصل وزن السيارة بدون ركاب إلى ما بين 1765 و1828 كيلوجراماً حسب الفئة، كما توفر مساحة تخزين تبلغ نحو 594 لتراً، وتأتي السيارة مزودة بمصابيح أمامية وخلفية تعمل بتقنية LED إلى جانب إضاءة نهارية حديثة، بينما تعتمد على عجلات بقياس 20 بوصة في الأمام والخلف.

تسلا موديل 3 

تجهيزات تسلا موديل 3

تضم تسلا موديل 3 مجموعة من أنظمة السلامة حيث تضم عدداً من الوسائد الهوائية، بما في ذلك الوسائد الأمامية والجانبية والستائرية، إضافة إلى وسائد مخصصة لمنطقة الركبة لكل من السائق والراكب الأمامي.

تسلا موديل 3 

كما تتوفر أنظمة مساعدة متعددة مثل المكابح المانعة للانغلاق، ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الكبح، إلى جانب نظام التحكم في الجر ونظام الثبات الإلكتروني، وتدعم السيارة أيضاً نظام تثبيت السرعة المتكيف، وتقنيات متابعة مسار الطريق، وكاميرات للمتابعة.

سعر تسلا موديل 3 عالميًا

تختلف أسعار السيارة عالمياً بحسب الفئة ومستوى الأداء والتجهيزات، وتبدأ أسعار الطراز من 36 ألف دولار أمريكي للفئات الأساسية، بينما قد تصل إلى ما يقارب 55 ألف دولار للفئات الأعلى أداءً وتجهيزاً، لموديلات 2026.

شركة Dreame Technology الصينية
فوائد تناول البصل الأخضر مع الرنجة والفسيخ
سيارات يابانية
حفل إفطار نقابة الموسيقيين
