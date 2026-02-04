قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية
رئيس الأركان الإسرائيلي: لن نتراجع عن أهداف الحرب ونزع سلاح حماس
تكنولوجيا وسيارات

بمقبض الباب.. تسلا تبتكر طريقة مثالية لأسرع شحن سيارة كهربائية

عزة عاطف

بدأت شركة “تسلا” في طرح تحديث برمجي جديد يحمل رقم (2026.2.3)، يقدم ميزة ذكية لملاك سيارات "موديل 3" و "موديل Y" في الولايات المتحدة الأمريكية، تتيح لهم إنهاء جلسة الشحن وفصل الكابل بسرعة فائقة. 

تهدف هذه الميزة إلى توفير الوقت وتعزيز الأمان، خاصة في الحالات التي لا يستجيب فيها الشاحن للأوامر التقليدية، أو عندما يرغب السائق في المغادرة فورًا دون الحاجة للدخول إلى المقصورة واستخدام الشاشة الرئيسية لإيقاف الشحن. 

كيفية العمل.. خدعة "الثواني الثلاث" لمقبض الباب

تعتمد التقنية الجديدة على استخدام مقبض الباب الخلفي الأيسر (القريب من منفذ الشحن) كأداة تحكم خارجية. 

فعندما تكون السيارة غير مقفلة، أو عندما يتواجد مفتاح معترف به (مثل الهاتف المحمول) في المحيط القريب، يمكن للسائق سحب مقبض الباب الخلفي الأيسر والاستمرار في الإمساك به لمدة 3 ثوانٍ تقريبًا. 

يرسل هذا الإجراء إشارة فورية للنظام لإيقاف تدفق الطاقة وفتح القفل المغناطيسي لكابل الشحن، مما يسمح بسحبه بسهولة ويسر. 

تحسين تجربة المستخدم في محطات “السوبر تشارجر”

تأتي هذه الخطوة استجابة لشكاوى بعض المستخدمين من صعوبة فصل القابس في بعض الأحيان أو الاضطرار لفتح باب السائق للوصول إلى الشاشة. 

ومن خلال هذه "الخدعة" البسيطة، تمكنت تسلا من تقليل الوقت الذي يقضيه السائق واقفًا بجانب السيارة في محطات الشحن السريع (Supercharger). 

وتعد هذه الميزة جزءًا من استراتيجية تسلا لعام 2026 الرامية إلى تحسين واجهة المستخدم وجعل التفاعل مع السيارة أكثر مرونة واعتمادية في مختلف الظروف الجوية. 

تسلا 2026 تحديث تسلا 2026 شاحن تسلا تسلا موديل Y استخدام مقبض باب تسلا السيارات الكهربائية السيارات الكهربائية 2026

