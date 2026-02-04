350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان

بدأت مؤسسة أبو العينين للعمل الثقافي والاجتماعي كما هي عادتها منذ ٤٥ عاما استعداداتها المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك، بتعبئة وتوزيع أكثر من 350 ألف شنطة رمضانية بها ما يزيد على 11 سلعة غذائية أساسية تلبي احتياجات الأسرة المصرية طوال الشهر الكريم.



وأوضحت المؤسسة التي لاتقبل اي تبرعات أن أعمال التجهيز انطلقت قبل رمضان بأكثر من شهر، بتوجيهات النائب محمد أبو العينين رئيس مجلس الإدارة، ومتابعة السيدة سمية أبو العينين نائب رئيس المجلس، حيث يتم اختيار أجود السلع الغذائية وتجهيزها وتعبئتها.

مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعية في شهر رمضان

بدأ التوزيع في المحافظات عبر الجمعيات القاعدية المسجلة لدى المؤسسة، ضمن منظومة إلكترونية تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه بسهولة، تشمل أكثر من 120 ألف أسرة مسجلة.

وتعمل المؤسسة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، ولا تتلقي اي تبرعات.



كما تستعد المؤسسة لإقامة أكبر مائدة رمضانية في الجيزة خلال الشهر الكريم تستوعب أكثر من 10 آلاف صائم يوميًا، بوجبات طازجة متكاملة، واكثر من ٥ آلاف وجبة سحور تأكيدًا على دورها الإنساني والتنموي المستمر.

